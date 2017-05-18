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    Реформа Минздрава. В стране не останется ни врачей, ни медсестер - эксперт

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    Руководитель проектов Всеукраинского совета защиты прав и безопасности пациентов Виктор Корогод заявил, что на территории Украины эффективно работают порядка 14 агентств по набору медперсонала для работы в Европе и мире.
    РИА Новости Украина/Youtube

    "Молодые люди, заканчивая обучение, уже точно знают, куда (в какую страну — Ред.) они будут ехать, и изучают язык. Каждый год Украину до сих пор покидало 6 тысяч врачей. В этом году, по всем ожиданиям, эта цифра будет больше", — заявил Виктор Корогод в ходе пресс-конференции в РИА Новости Украина.

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    Президент Фонда помощи онкобольным детям, кандидат медицинских наук Валентина Маркевич сообщила, что медсестра онкологического отделения в Украине обслуживает 25-30 больных, тогда как за границей — пять. По ее словам, в Украине наблюдается катастрофическая нехватка медперсонала.

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