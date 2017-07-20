наверх
20.07.201710:26
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    Смертельное ДТП под Киевом: два авто столкнулись лоб в лоб, двое погибших

    (обновлено: )201
    В результате ДТП водитель Skoda и водитель Mazda, которые не воспользовались ремнями безопасности, погибли на месте. Девушку из Skoda, а также двух мужчин из Mazda госпитализировали с травмами различной степени тяжести.
    Смертельное ДТП под Киевом
    "Эспрессо ТВ"

    КИЕВ, 20 июл — РИА Новости Украина. Ночью в четверг под Киевом на Гостомельском шоссе произошла авария, в результате которой погибли два человека, сообщается на сайте телеканала "Эспрессо ТВ".

    Отмечается, что произошло столкновение двух автомобилей — Skoda Octavia и Mazda 626. По предварительным данным, со слов девушки-пассажира Skoda, трагедия произошла из-за того, что водитель Mazda выехал на встречную полосу, в результате чего и произошло лобовое столкновение.

    "Эспрессо ТВ"
    Смертельное ДТП под Киевом

    В результате ДТП водитель Skoda и водитель Mazda, которые не воспользовались ремнями безопасности, погибли на месте. Девушку из Skoda, а также двух мужчин из Mazda госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

    "Эспрессо ТВ"
    Смертельное ДТП под Киевом

    На место инцидента прибыли полицейские, а также следственно-оперативная группа, работникам которой придется установить виновника ДТП.

    Ранее сообщалось, что во Львовской области в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли три человека, еще трое — травмированы.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Журналист Павел Шеремет. Архивное фото
    Годовщина убийства Павла Шеремета
    Убийство мужчины на парковке в Киеве
    Рост криминала. Расстрел мужчины в Киеве
    Верховная Рада. Архивное фото
    Несговорчивая Рада. Снятие неприкосновенности с нардепов
    Редакция газеты "Вести"
    Дело Клименко и обыски в "Вестях"