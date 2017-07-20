Смертельное ДТП под Киевом: два авто столкнулись лоб в лоб, двое погибших

КИЕВ, 20 июл — РИА Новости Украина. Ночью в четверг под Киевом на Гостомельском шоссе произошла авария, в результате которой погибли два человека, сообщается на сайте телеканала "Эспрессо ТВ".

Отмечается, что произошло столкновение двух автомобилей — Skoda Octavia и Mazda 626. По предварительным данным, со слов девушки-пассажира Skoda, трагедия произошла из-за того, что водитель Mazda выехал на встречную полосу, в результате чего и произошло лобовое столкновение.

"Эспрессо ТВ" Смертельное ДТП под Киевом

В результате ДТП водитель Skoda и водитель Mazda, которые не воспользовались ремнями безопасности, погибли на месте. Девушку из Skoda, а также двух мужчин из Mazda госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

"Эспрессо ТВ" Смертельное ДТП под Киевом

На место инцидента прибыли полицейские, а также следственно-оперативная группа, работникам которой придется установить виновника ДТП.

Ранее сообщалось, что во Львовской области в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли три человека, еще трое — травмированы.