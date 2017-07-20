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    Расстрел из автомата в Киеве: убитый оказался уроженцем РФ

    Тема:

    Рост криминала. Расстрел мужчины в Киеве (336)

    (обновлено: )74103
    Как сообщил представитель МВД Артем Шевченко, погибший мужчина совершил правонарушение на территории России и скрывался в Украине. По данным правоохранителей, убийц было двое.
    Убийство мужчины на парковке в Киеве
    Facebook Mira Agni

    Убийство мужчины на парковке в Киеве
    Facebook Mira Agni
    Расстрел из автомата. Резонансное убийство в Киеве
    КИЕВ, 20 июл — РИА Новости Украина. Мужчина, которого в ночь на четверг расстреляли из автомата возле одного из торговых центров в Киеве, оказался 53-летним уроженцем России, сообщила заместитель начальника департамента коммуникации столичной полиции Яна Неруш. 

    "В настоящее время уже известно, что пострадавший — мужчина 1964 года рождения, уроженец РФ. Сейчас продолжаются розыскные мероприятия, направленные на задержание подозреваемых. Есть информация, что их было двое, и после убийства они скрылись с места преступления на автомобиле", — сказала она в эфире телеканала "112 Украина".

    Как позже сообщил представитель МВД Артем Шевченко, убитый мужчина совершил правонарушение на территории РФ и скрывался в Украине, передает "Громадське ТБ".

    Ранее сообщалось, что в Киеве на парковке торгово-развлекательного центра "Проспект" близ станции метро "Черниговская" убили человека. Неизвестные расстреляли мужчину, после чего бросили оружие и скрылись в неизвестном направлении.

    Смотрите также: Расстрел мужчины на парковке в Киеве. Кадры с места преступления

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