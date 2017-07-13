Оружейный бум. Украинцы расстреливают друг в друга, как в тире

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Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Украинские "стрелки" идут на рекорд. Оружие чаще всего стали применять не для самообороны, а в решении конфликтов и просто ради забавы. А последствия этого – самые серьезные.

Стреляют хулиганы и бандиты

В Одессе жизнь 2-летней девочки во время прогулки возле пляжа "Ланжерон" едва не оборвала прилетевшая неизвестно откуда пуля. Малышка получила ранение в грудь. Девочку тут же доставили в больницу. К счастью, ранение оказалось не опасным для жизни. Полиция сейчас устанавливает личность "снайпера", которому грозит наказание по статье "умышленное нанесение легких телесных повреждений".

В Киеве на Позняках неизвестный в ходе конфликта выстрелил в лицо велосипедисту и спокойно ушел в соседний подъезд. Пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализировали в реанимацию.

Опять же в Киеве 8 июля на рынке на площади Тараса Шевченко между продавцами кавказской внешности и неизвестным, который якобы назвался бойцом АТО, произошел конфликт со стрельбой. Стрелял "боец" – из травмата. Как позже выяснилось, продавцы оскорбили жену стрелка, он за нее вступился. А так как оппонентов было много, он достал оружие и открыл огонь. Но противники на него набросились, выбили из рук пистолет и немного побили. Супруга мужчины уверяет, что он действовал в пределах самообороны.

Киев Оперативный / Facebook Конфликт со стрельбой на рынке в Киеве

Уверяет, что стрелял в агрессивного оппонента, еще один стрелок. Ссора между мужчинами возникла возле круглосуточного магазина в Киеве на Днепровской набережной. Не найдя должных аргументов, один из спорщиков достал пистолет и выстрелил в оппонента. Мужчина получил серьезные ранения, а стрелок попытался скрыться, но полиции удалось сразу его задержать.

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Но стреляют не только случайные прохожие и конфликтные товарищи, а и бандиты. В Киеве на Выдубичах, 11 июля, неизвестные обстреляли красный легковой автомобиль Skoda Octavia и похитили из салона сумку с 8 миллионами гривен. Водитель получил ранение руки и даже пытался догнать грабителей, но безуспешно.

А в Одессе 10 июля, на рынке "7-й километр", произошло вооруженное нападение на 44-летнего киевского бизнесмена и его сына. Неизвестные в масках открыли огонь в воздух, избили киевлян и вырвали сумку, в которой было около 3 млн. грн. Нападавших, уехавших на двух Mercedes, ищут.

Оружия на руках стало еще больше

К сожалению, к травматическому оружию в нашей стране – отношение неправильное, подчеркивает директор "Украинской стрелецкой ассоциации" Андрей Хаверчук. А незаконного огнестрельного – столько, что и не сосчитать, добавляет он.

"Граждане, в том числе и владельцы травматического оружия, не считают его опасным. Они уверены, что из него можно только травмировать, но при этом оно достаточно смертоносно и к нему нужно относиться так же, как и к огнестрельному оружию. И только поэтому многие владельцы используют его не по назначению, не для защиты. И это при том, что оно не доступно всем гражданам. Его могут получить отдельные категории граждан на законных основаниях.

Я уверен, что травматическое оружие пора вообще изъять из оборота, потому как человек, покупая пистолет, должен понимать меру ответственности. Понимать, что у него в руках смертоносное оружие и в случае использования он может нанести серьезные повреждения.

К травматическому оружию все относятся легкомысленно, уверены, что не навредят и это огромная ошибка", – рассказывает РИА Новости Украина Хаверчук.

Но еще одна большая проблема сегодняшней Украины в том, что огнестрельное оружие заговорило уже на улицах. Но этого следовало ожидать. Об этом эксперты-оружейники предупреждали еще несколько лет назад. В стране – зона боевых действий, откуда оружие расползлось по всей Украине.

"Если говорить о довоенном времени, то нелегальный рынок Украины оперировал 5-6 млн. штук огнестрельного оружия. Сегодня, как минимум, его в два раза больше. А это значит, что у преступников оружия стало больше. Понятно, что его спокойно будут использовать в отличие от зарегистрированного, которое можно вычислить. Но и при этом, законопослушные граждане охотнее стали приобретать нарезное огнестрельное. Вы же помните, как жителю Киевской области и его семье ружье спасло жизнь и помогло задержать бунду грабителей. Его примеру последовали многие", – подчеркивает Андрей Хаверчук.

Увы, не заметно, чтобы наши правоохранители предпринимали какие-то кардинальные меры. А надо продумать механизмы, как обезопасить улицы и наших граждан от вооруженных бандитов. Ситуация с оружием у нас сегодня – критическая и уже пора задуматься и о законе "Об оружии".