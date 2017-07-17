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    Расстрел бизнесмена под Житомиром: в полиции озвучили версию нападения

    (обновлено: )31611
    Мужчина, которого расстреляли неизвестные на мотоцикле в Коростышеве Житомирской области, оказался местным предпринимателем Евгением Дидковским.
    Пострадавший под Житомиром бизнесмен
    ukrop.com.ua

    КИЕВ, 17 июл — РИА Новости Украина. Правоохранители связывают нападение на предпринимателя в городе Коростышев с активной общественной деятельность пострадавшего. Об этом сегодня на брифинге сообщил начальник региональной полиции Вячеслав Печененко.

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    "В Коростышеве из пневматического оружия 15 июля двое неизвестных травмировали местного жителя, частного предпринимателя. По одной из версий это преступление мы связываем с его активной общественной, а не политической, деятельностью и работаем над раскрытием", – сказал Вячеслав Печененко.

    Как сообщалось, на одной из центральных улиц райцентра Коростышев двое мужчин на мотоцикле несколько раз выстрелили в местного предпринимателя, нанеся ему проникающие ранения брюшной полости.

    Мужчина, которого расстреляли неизвестные на мотоцикле в Коростышеве Житомирской области, оказался местным предпринимателем Евгением Дидковским. Нападение произошло, когда он гулял с ребенком, сообщает Журнал Житомира.

    Дидковский — активист и член партии УКРОП, он также является владельцем камнеобрабатывающего завода Royal-Stone в Коростышеве, где изготавливают изделия из мрамора и гранита.

    В то же время в партии уверенны, что нападение связано с политической деятельностью.

    Мужчину госпитализировали в реанимацию. По предварительному заключению специалистов, нападавшие стреляли из револьвера типа "Флобер".

    Напомним, нардеп Игорь Мосийчук сообщил, что Дейдей получил тяжелое ранение в прифронтовой Авдеевке. Сразу же пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган уточнила, что нардеп получил в зоне АТО не тяжелое ранение. Уголовное преступление по факту ранения нардепа было предварительно квалифицировано по ч. 2 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.

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