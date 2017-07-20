Найти убийц Шеремета поможет только чудо - эксперт

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Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Уже становится понятно, что убийство журналиста превращается в "глухарь". За год после того, как в центре города был взорван автомобиль с Шереметом, никаких значительных успехов следствие не добилось. И это при том, что журналисты за это время выяснили больше деталей, чем спецы из МВД. Этому посвящен недавно вышедший документальный фильм.

Как отметил РИА Новости Украина экс-замначальника главного следственного управления МВД Украины Григорий Мамка, в первые дни упустили массу деталей, которые бы помогли выйти на исполнителей.

Фото из открытых источников Григорий Мамка

"С такими потугами, которые сейчас прилагает МВД, это преступление не раскроют. Прежде всего, потому что было утрачено драгоценное время Хатией Деканоидзе, для которой это было "дело чести". Когда не специалист берется за раскрытие преступление, получаются такие результаты. Сегодня, чтобы всплыла информация, которая поможет следствию выйти на исполнителей и заказчиков, должно произойти настоящее чудо", - считает Григорий Мамка.

К сожалению, записи камер наблюдения, которые засняли предполагаемых исполнителей, мало пригодятся. По ним, как подчеркивает следователь, найти подозреваемых не реально.



"У нас нет компьютерной программы, которая бы смогла воспроизвести лицо. А качество записи оставляет желать лучшего. Наши эксперты работают в ручном режиме, это называется портретным исследованием фото и видео записи. И оно не всегда точно", - объясняет Григорий Мамка.

У дела Шеремета есть все шансы превратиться в очередной "глухарь", как дело Гонгадзе.



"В деле Гонгадзе поймали и осудили главного фигуранта Пукача и все. Но общество не перестало говорить об этом деле. Ведь заказчиков так и не осудили", — подчеркивает Григорий Мамка.

В четверг, 20 июля исполняется год со дня убийства журналиста Павла Шеремета. Известный украинский, российский и белорусский журналист Павел Шеремет погиб в результате взрыва автомобиля утром 20 июля 2016 года в центре Киева. Заказчики и непосредственные исполнители убийства до сих пор не найдены.