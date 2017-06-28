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    Куликов: новый "страшный" рубеж - радиоуправляемый фугас - взят

    Тема:

    Подрыв авто полковника ГУР Минобороны в Киеве (253)

    (обновлено: )24740
    Взрыв автомобиля в столице Украины, гибель руководителя спецназа ГУР, а ранее в Мариуполе подрыв начальника управления контрразведки похоже на "цепную реакцию", констатирует народный депутат VI-го созыва ВР Кирилл Куликов.
    Взрыв авто в Киеве
    УНИАН

    Дарья Егорова, РИА Новости Украина

    Во вторник утром, 27 июня, в Киеве произошло очередное громкое убийство. На перекрестке улиц Соломенская и Алексеевская взорвался автомобиль Mercedes. В результате инцидента погиб водитель авто. Им оказался 39-летний руководитель спецназа Главного управления разведки Минобороны Украины полковник Максим Шаповал. Также осколочные ранения получила девушка 1990-го года рождения и пожилой мужчина, их госпитализировали. 

    Полиция квалифицировала произошедшее как теракт. Сообщается, что в автомобиль заложили взрывное устройство. Расследование дела передали военной прокуратуре. 

    Но, как отмечает экс-напрдеп, в прошлом глава Украинского бюро Интерпол Украины Кирилл Куликов, взрывы в центре Европе — это уже перебор. 

    Украинское фото
    Кирилл Куликов. Архивное фото

    "Я часто бывал в Багдаде. Рассказывал знакомым, что там происходит. Управляемые фугасы, подрывы автомобилей, взрывы мечетей… Все охали, ужас… 

    Я живу в Киеве, в Европе, где сегодня подрывают машину руководителя спецподразделения ГРУ. 

    Взрыв авто в Киеве
    УНИАН
    Знакомый почерк... Подрыв авто — от Шеремета до полковника Шаповала

    Как сказал Президент Украины Президенту США: Ukraine is a success story! Я бы сказал: Украина — это ниабы какой успех, Пётр Алексеевич!

    P.S. Нет сомнения, сейчас нам телепузики расскажут о "руке Кремля", до всякого расследования", — написал на своей странице в соцсети Кирилл Куликов. 

    А, по мнению политика и юриста, заявления таких плющевых клоунов, как Геращенко и Шкиряк оскорбляет память погибших, настоящих офицеров… 

    "То, что произошло сегодня на Соломенке (подрыв руководителя спецназа ГУР), а ранее в Мариуполе (подрыв начальника управления контрразведки) похоже на "цепную реакцию", запущенную ликвидацией Гиви, Моторолы. 

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    Да, видимо, погибший сегодня был профи и не мог не проверить днище своей машины перед выездом. Если так, то мы перешагнули новый "страшный" рубеж- радиоуправляемый фугас", — отметил Куликов. 

    И ведь с первых минут правоохранители и спецслужбы говорят о теракте и следе РФ, а не о поиске причастных.

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