Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Во вторник утром, 27 июня, в Киеве произошло очередное громкое убийство. На перекрестке улиц Соломенская и Алексеевская взорвался автомобиль Mercedes. В результате инцидента погиб водитель авто. Им оказался 39-летний руководитель спецназа Главного управления разведки Минобороны Украины полковник Максим Шаповал. Также осколочные ранения получила девушка 1990-го года рождения и пожилой мужчина, их госпитализировали.

Полиция квалифицировала произошедшее как теракт. Сообщается, что в автомобиль заложили взрывное устройство. Расследование дела передали военной прокуратуре.

Но, как отмечает экс-напрдеп, в прошлом глава Украинского бюро Интерпол Украины Кирилл Куликов, взрывы в центре Европе — это уже перебор.

Украинское фото Кирилл Куликов. Архивное фото

"Я часто бывал в Багдаде. Рассказывал знакомым, что там происходит. Управляемые фугасы, подрывы автомобилей, взрывы мечетей… Все охали, ужас…

Я живу в Киеве, в Европе, где сегодня подрывают машину руководителя спецподразделения ГРУ.

Как сказал Президент Украины Президенту США: Ukraine is a success story! Я бы сказал: Украина — это ниабы какой успех, Пётр Алексеевич!

P.S. Нет сомнения, сейчас нам телепузики расскажут о "руке Кремля", до всякого расследования", — написал на своей странице в соцсети Кирилл Куликов.

А, по мнению политика и юриста, заявления таких плющевых клоунов, как Геращенко и Шкиряк оскорбляет память погибших, настоящих офицеров…

"То, что произошло сегодня на Соломенке (подрыв руководителя спецназа ГУР), а ранее в Мариуполе (подрыв начальника управления контрразведки) похоже на "цепную реакцию", запущенную ликвидацией Гиви, Моторолы.

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Да, видимо, погибший сегодня был профи и не мог не проверить днище своей машины перед выездом. Если так, то мы перешагнули новый "страшный" рубеж- радиоуправляемый фугас", — отметил Куликов.

И ведь с первых минут правоохранители и спецслужбы говорят о теракте и следе РФ, а не о поиске причастных.