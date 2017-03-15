Кирилл Куликов: последние события доказывают, что в стране - анархия

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

В Словянске Донецкой области на одном из блокпостов во время проверки документов на огнестрельное оружие у участников так называемой торговой блокады нардеп Владимир Парасюк спровоцировал конфликт с правоохранителями. Депутат начал наносить удары полицейским и пытался вырвать у них оружие. Не обошлось без стрельбы в воздух и столкновений.

Не менее неспокойно было и в центре столице, где после мирного митинга в поддержку блокады несколько радикально настроенных активистов на призыв лидера ОУН Николая Кохановского отправились к офису бизнесмена Рината Ахметова "бить окна". Забросав окна камнями, эта же толпа отправились на Крещатик громить офис "Альфа-банка". Правоохранители им не препятствовали в бесчинствах, только не пропустили их внутрь помещений. Никто из участников беспорядков задержан не был. "Махновщина в Украине процветает", — отмечает депутат 6-го созыва, в прошлом глава Интерпол-Украина Кирилл Куликов.

Как показали события одного дня, полицию оскорбляли, полиции не подчинялись, и радикально настроенной толпе это сошло с рук. По мнению Куликова, это происходит только по тому, что в стране полностью отсутствует власть.

"У нас в стране нет уважения к закону. У нас отсутствует власть, у нас в стране полная анархия. Начался период махновщины, атаманщина. Когда ты делаешь футбольных фанатов национальными героями, в ответ получаешь вот такой результат — в виде погромов и неподчинения законным требованиям полиции", — считает Кирилл Куликов.

И то что полиция побаиваться вступать в конфликт с агрессивно настроенной толпой, вполне объяснимо, отмечает эксперт.

"После судебных процессов, которые идут над бывшими милиционерами, полицейские предпочитают не вступать в открытые конфликты. Ведь сегодня судят милиционеров за то, что они защищали органы власти. Сегодня полицейские в растерянности: если они будут выполнять свои законные функции, то снова могут попасть под уголовную ответственность за то, что защищают и охраняют представителей власти. И получается снова — с одной стороны — футбольные фанаты, с другой стороны — полиция. Их опять сталкивают", - объясняет Кирилл Куликов.

По его мнению, в стране ни у кого нет желания наводить порядок. Стабилизировать ситуацию.

"Когда мы обожествляем футбольных фанатов, когда мы создаем добровольческие батальоны с непонятным статусом и идеологией, мы получаем анархию. Они считают, что они имеют право на власть и они единственные могут вершить правосудие, ведь они воевали и за нас с вами кровь проливали. Вы же помните, когда был суд над экс-командиром "Айдара" Лихолитом ("Батей") за совершения им тяжких преступлений, а в суде появляется генпрокурор Луценко и говорит: "Да нет, он парень хороший, ему президент привет передает". И суд его освобождает. А в это время бывшие бойцы блокируют суды. Заигрывание с ними ни к чему хорошему не приводит, и этот они уже дают понять", — констатирует Кирилл Куликов.

Можно в стране навести порядок, очень жесткими силовыми методами, но для этого нужна политическая воля и человек, который на себя возьмет ответственность. А таких нет, потому что бизнес и государственная власть — они не смешиваются, отмечает эксперт.

"Жадность и желание что-то сделать для государства — не совпадут. Они же прекрасно понимают, что завтра все может измениться, и судьба Януковича им покажется счастливой", — подчеркивает Кирилл Куликов.

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За правопорядком в центральной части Киева 14-17 марта будут следить более 1400 правоохранителей. Центр столицы будет находиться под усиленным контролем, остальные районы будут патрулироваться в привычном режиме. В целом охрану правопорядка будут обеспечивать более 1400 правоохранителей.

Полицейские просят граждан с пониманием отнестись к усиленным мерам безопасности и призывают участников быть внимательными и бдительными, не поддаваться на провокации, а в случае обнаружения подозрительных лиц или пакетов – немедленно сообщать правоохранителям.