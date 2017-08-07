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    В мире

    Губернатор Миннесоты назвал взрыв возле мечети терактом

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    Губернатор американского штата Миннесота Марк Дейтон посетил в воскресенье мечеть города Блумингтон, где днем ранее произошел взрыв. Тогда никто не пострадал.
    ФБР расследует взрыв у мечети в Минессоте
    @abcnews

    КИЕВ, 7 авг — РИА Новости Украина. Губернатор американского штата Миннесота Марк Дейтон назвал взрыв около мечети в пригороде Миннеаполиса "актом террора", пишет местное издание Star Tribune.

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    Дейтон посетил в воскресенье мечеть города Блумингтон, где днем ранее произошел взрыв. Тогда никто не пострадал.

    "Какой ужасный, подлый, трусливый акт был совершен", — заявил Дейтон, также назвав атаку "преступлением на почве нетерпимости" и отметив, что подобного рода "гнусные" инциденты нетипичны для Миннесоты.

    Ранее очевидцы сообщили, что взрывное устройство могли закинуть в мечеть через окно. По данным директора Американского общества мусульман Миннесоты Асада Замана, его могли кинуть из "фургона или грузовика". Организация объявила награду в 24 тысячи долларов за информацию, которая может привести к задержанию причастных.

    В расследовании участвуют представители ФБР и управления по контролю за оборотом взрывчатых материалов (ATF).

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