В США возле мечети произошел взрыв

КИЕВ, 5 авг — РИА Новости Украина. Около мечети в пригороде американского города Миннеаполис произошел взрыв, данных о пострадавших не поступало, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на полицию.

Инцидент произошел в субботу в городе Блумингтон, который находится в 16 километрах к югу от центра Миннеаполиса. В расследовании участвуют представители ФБР и управления по контролю за оборотом алкоголя, табачных изделий, огнестрельного оружия и взрывчатых материалов (ATF).

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Причины происшествия пока не установлены. Обстоятельства инцидента уточняются.

Напомним, в США после взрыва газа обрушилась школа, в результате инцидента погибли два человека.