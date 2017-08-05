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    В мире

    В США возле мечети произошел взрыв

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    Взрыв произошел в городе Блумингтон, который находится в 16 километрах к югу от центра Миннеаполиса. Причины происшествия пока не установлены. Обстоятельства инцидента уточняются.
    Полиция США
    flickr.com/stlphotoblogger

    КИЕВ, 5 авг — РИА Новости Украина. Около мечети в пригороде американского города Миннеаполис произошел взрыв, данных о пострадавших не поступало, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на полицию.

    Инцидент произошел в субботу в городе Блумингтон, который находится в 16 километрах к югу от центра Миннеаполиса. В расследовании участвуют представители ФБР и управления по контролю за оборотом алкоголя, табачных изделий, огнестрельного оружия и взрывчатых материалов (ATF).

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    Причины происшествия пока не установлены. Обстоятельства инцидента уточняются.

    Напомним, в США после взрыва газа обрушилась школа, в результате инцидента погибли два человека.

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