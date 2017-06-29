Мужчина пытался протаранить толпу возле мечети в предместье Парижа

КИЕВ, 29 июн — РИА Новости Украина. Водитель авто пытался протаранить толпу рядом с мечетью в предместье Парижа городе Кретей, никто не пострадал, пишет газета Parisien.

Автомобиль врезался в стену, после чего водитель был задержан полицией.

По данным издания, задержанный не был пьян и находился под воздействием наркотиков. Сообщается, что речь идет о мужчине армянского происхождения, который заявил, что хочет "отомстить за "Батаклан" и Елисейские поля".

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В ноябре 2015 года в Париже совершена серия терактов. В концертном зале "Батаклан" террористы захватили заложников: двое из них привели в действие пояса смертника, одного ликвидировала полиция во время штурма. Три боевика подорвали себя рядом со стадионом "Стад де Франс", где играли футбольные сборные Франции и Германии, еще один — на бульваре Вольтер. Кроме того, боевики устроили стрельбу в нескольких кафе и ресторанах. Жертвами атак стали 130 человек, несколько сотен человек ранены.

Напомним, фургон совершил наезд на толпу людей в Лондоне в ночь на 19 июня. Полиция Лондона сообщила, что не менее десяти человек пострадали.