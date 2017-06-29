наверх
29.06.201723:55
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    В мире

    Мужчина пытался протаранить толпу возле мечети в предместье Парижа

    Тема:

    Взрывы в Дортмунде, теракты в Стокгольме, Лондоне и Брюсселе (116)

    (обновлено: )138
    По данным СМИ, речь идет о мужчине армянского происхождения, который заявил, что хочет "отомстить за "Батаклан" и Елисейские поля". Полиция задержала нарушителя.
    Полиция во Франции. Архивное фото
    REUTERS Philippe Wojazer

    КИЕВ, 29 июн — РИА Новости Украина. Водитель авто пытался протаранить толпу рядом с мечетью в предместье Парижа городе Кретей, никто не пострадал, пишет газета Parisien.

    Автомобиль врезался в стену, после чего водитель был задержан полицией.

    Наезд фургона на людей в Лондоне
    https://twitter.com/thomasvanhulle
    Держись от Лондона подальше: новый теракт - атака у мечети

    По данным издания, задержанный не был пьян и находился под воздействием наркотиков. Сообщается, что речь идет о мужчине армянского происхождения, который заявил, что хочет "отомстить за "Батаклан" и Елисейские поля".

    Читайте также: Катар. Военное вмешательство будет означать начало новой мировой войны

    В ноябре 2015 года в Париже совершена серия терактов. В концертном зале "Батаклан" террористы захватили заложников: двое из них привели в действие пояса смертника, одного ликвидировала полиция во время штурма. Три боевика подорвали себя рядом со стадионом "Стад де Франс", где играли футбольные сборные Франции и Германии, еще один — на бульваре Вольтер. Кроме того, боевики устроили стрельбу в нескольких кафе и ресторанах. Жертвами атак стали 130 человек, несколько сотен человек ранены.

    Напомним, фургон совершил наезд на толпу людей в Лондоне в ночь на 19 июня. Полиция Лондона сообщила, что не менее десяти человек пострадали

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Министр финансов Александр Данилюк
    Вирус Petya. Масштабная хакерская атака
    Донецкий национальный университет экономики и торговли. Архивное фото
    "Хлебное перемирие": обстрелы и теракты
    Перекрытие международной трассы из-за убийства девушки в Тернопольской области
    Рост криминала в Украине
    Игорь Гужва
    Дело Гужвы. Арест