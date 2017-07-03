Восемь человек ранены в результате стрельбы у мечети на юге Франции - СМИ

КИЕВ, 3 июл — РИА Новости Украина. По меньшей мере восемь человек получили ранения в результате стрельбы рядом с мечетью в городе Авиньон на юге Франции, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на офис прокурора.

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По предварительным данным, в воскресенье вечером двое неизвестных вышли из машины, остановившейся рядом с мечетью, и открыли огонь, сообщает агентство.

Прокуратура не связывает инцидент с терроризмом.

Ранее сообщалось, что в результате стрельбы в клубе города Литл-Рок в штате Арканзас в США пострадали двадцать восемь человек.