наверх
03.07.201705:01
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    В мире

    Восемь человек ранены в результате стрельбы у мечети на юге Франции - СМИ

    7
    По предварительным данным, в воскресенье вечером двое неизвестных вышли из машины, остановившейся рядом с мечетью, и открыли огонь. Прокуратура не связывает инцидент с терроризмом.
    Восемь человек ранены в результате стрельбы у мечети на юге Франции
    @laprovence

    КИЕВ, 3 июл — РИА Новости Украина. По меньшей мере восемь человек получили ранения в результате стрельбы рядом с мечетью в городе Авиньон на юге Франции, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на офис прокурора.

    Читайте также: Зверские итоги недели: убийства детей на раз, два, три

    По предварительным данным, в воскресенье вечером двое неизвестных вышли из машины, остановившейся рядом с мечетью, и открыли огонь, сообщает агентство.

    Прокуратура не связывает инцидент с терроризмом.

    Ранее сообщалось, что в результате стрельбы в клубе города Литл-Рок в штате Арканзас в США пострадали двадцать восемь человек.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Вирус-вымогатель Petya
    Вирус Petya. Масштабная хакерская атака
    Здание МИД РФ
    "Хлебное перемирие": обстрелы и теракты
    Последствия непогоды на Закарпатье. Ситуация в Виноградове
    Пожароопасная непогода: Украина изнывает от жары
    Игорь Гужва
    Дело Гужвы. Арест