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    В мире

    Греция просит ЕС помочь в борьбе с лесными пожарами

    (обновлено: )16
    Кипр сообщил, что отправит в Грецию группу пожарных из 60 человек. Франция, которая имеет пожарные самолеты, отказала в помощи из-за многочисленных пожаров у себя.
    Лесные пожары в Греции недалеко от Афин.
    REUTERS Alkis Konstantinidis

    КИЕВ, 16 авг — РИА Новости Украина, Геннадий Мельник. Греция обратилась в Евросоюз с просьбой помочь в борьбе с лесными пожарами, сообщила греческая пожарная служба.

    С начала августа по всей стране полыхают лесные пожары, у пожарных не хватает сил. 14 августа появился 91 новый лесной пожар, 15 августа — 55 очагов. За последние сутки отмечены 33 новых лесных пожара.

    Лесные пожары в Греции
    REUTERS Alkis Konstantinidis
    Греция в огне: власти говорят о массовых поджогах лесов

    В ряде регионов Греции из-за пожаров введен режим чрезвычайной ситуации, что позволяет быстро направлять дополнительные силы и средства на борьбу со стихийным бедствием. Режим ЧС объявлен на острове Закинтос, в районах Каламос, Капандритос, Варнава, Марафон, сообщил Генеральный секретариат по делам гражданской обороны. Сгорели десятки тысяч гектаров леса, в том числе вблизи Афин, дым от лесных пожаров во вторник чувствовался по всей столице Греции.

    "В связи с большим распространением и интенсивностью пожаров и учитывая, что в ближайшие дни будет высокий риск, наша страна подала запрос через Европейский механизм гражданской защиты IRCC на международную помощь в воздушных силах (для тушения пожаров), конкретно — на две пары самолетов CL-415", — сообщила пожарная служба.

    Кипр сообщил, что отправит группу пожарных из 60 человек. Франция, которая имеет пожарные самолеты, отказала в помощи из-за многочисленных пожаров у себя.

    В составе ВВС Греции имеется 18 пожарных самолетов Canadair – 11 типа CL-215 и семь CL-415, но, по данным СМИ, использоваться могут лишь 6, остальные требуют ремонта. Большинство техники старой — CL-215 летают уже 40 лет.

    Пожарная служба Греции сообщила также, что днем 15 августа на острове Самос было найдено самодельное устройство для поджога, сделанное на основе аэрозольного баллона. Источники в пожарной службе заявляли Афинскому агентству новостей, что, по их мнению, поджоги являются спланированными, однако официальные представители правительства избегают говорить о преднамеренных поджогах, говоря, что прежде необходимо провести расследование.

    В 2007 году по всей Греции также полыхали пожары. Многие обозреватели уверены, что их причиной были поджоги с целью дестабилизировать ситуацию в стране и отстранить от власти бывшего премьер-министра Костаса Караманлиса.

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