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16.08.201715:18
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    Фотоленты

    Пожар у аэропорта в Лондоне: пылает ангар

    (обновлено: )2
    Пожар в ангаре близ аэропорта Саутенд в Лондоне
    Пожар в ангаре близ аэропорта Саутенд в Лондоне
    Пожар в ангаре близ аэропорта Саутенд в Лондоне
    Пожар в ангаре близ аэропорта Саутенд в Лондоне
    Пожар в ангаре близ аэропорта Саутенд в Лондоне
    Пожар в ангаре близ аэропорта Саутенд в Лондоне
    Пожар в ангаре близ аэропорта Саутенд в Лондоне
    Пожар в ангаре близ аэропорта Саутенд в Лондоне
    Пожар в ангаре близ аэропорта Саутенд в Лондоне
    Пожар в ангаре близ аэропорта Саутенд в Лондоне
    Пожар в ангаре близ аэропорта Саутенд в Лондоне
    Пожар в ангаре близ аэропорта Саутенд в Лондоне
    twitter.com/YourSouthend
    Пожар в ангаре близ аэропорта Саутенд в Лондоне
    twitter.com/YourSouthend
    Пожар в ангаре близ аэропорта Саутенд в Лондоне
    twitter.com/Georgebutcher45
    Пожар в ангаре близ аэропорта Саутенд в Лондоне
    twitter.com/Georgebutcher45
    Пожар в ангаре близ аэропорта Саутенд в Лондоне
    twitter.com/RhysLench
    Пожар в ангаре близ аэропорта Саутенд в Лондоне
    twitter.com/YourSouthend
    Пожар в ангаре близ аэропорта Саутенд в Лондоне
    twitter.com/YourSouthend
    Пожар в ангаре близ аэропорта Саутенд в Лондоне
    twitter.com/YourSouthend
    Пожар в ангаре близ аэропорта Саутенд в Лондоне
    twitter.com/YourSouthend
    Пожар в ангаре близ аэропорта Саутенд в Лондоне
    twitter.com/YourSouthend
    Пожар в ангаре близ аэропорта Саутенд в Лондоне
    twitter.com/YourSouthend

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    В среду в Лондоне случился пожар в ангаре близ аэропорта Саутенд.

    Как сообщает газета Sun со ссылкой на представителя аэропорта, инцидент не повлиял на работу воздушной гавани, она открыта и продолжает нормальную работу.

    "Сотрудники службы спасения и пожарные Эссекса в настоящий момент работают над инцидентом в ангаре Air Livery в северной части летного поля. Аэропорт Саутенд Лондона открыт и продолжает нормальную работу", — заявила представитель аэропорта.

    В пожарной службе Эссекса, в свою очередь, уточнили, что прибывшие на место пожарные обнаружили, что один из больших ангаров охвачен огнем. Для тушения огня потребовались шесть пожарных расчетов. 

    Смотрите также: Греция в огне: власти говорят о массовых поджогах лесов

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