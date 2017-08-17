Крупный пожар на химзаводе в Донецке

В среду, 16 августа, в Донецке в районе Донецкого завода резино-химических изделий (Казенный завод) произошел крупный пожар. По предварительным данным, возгорание началось около 17 часов из-за воспламенение травы.
В то же время в многочисленных сообщениях в социальных сетях очевидцы высказывают предположение, что на ДЗРХИ могут гореть склады с остатками окфола и гексогена.
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Территория предприятия была оцеплена спасателями самопровозглашенной ДНР, однако официальных комментариев местных властей по поводу пожар не поступало.
#Донецк #ДКЗХИ "склады с остатками акфола и гексогена горят" pic.twitter.com/zmacWnE1J6— Necro Mancer (@666_mancer) 16 августа 2017 г.
Как известно, ДЗРХИ был режимным предприятием по утилизации боеприпасов. Так же на его территории находится ядерный могильник.
Напомним, в июне крупный пожар произошел на шахте им. Куйбышева в Донецке.