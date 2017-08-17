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    Крупный пожар на химзаводе в Донецке

    (обновлено: )7121
    В социальных сетях очевидцы высказывают предположение, что на Донецком заводе химизделий загорелись склады с остатками окфола и гексогена.
    Пожар на складах Казенного завода в Донецке
    twitter.com/666_mancer

    В среду, 16 августа, в Донецке в районе Донецкого завода резино-химических изделий (Казенный завод) произошел крупный пожар. По предварительным данным, возгорание началось около 17 часов из-за воспламенение травы.

    twitter.com/666_mancer
    Пожар на складах в Донецке

    В то же время в многочисленных сообщениях в социальных сетях очевидцы высказывают предположение, что на ДЗРХИ могут гореть склады с остатками окфола и гексогена.

    Смотрите также: На месте масштабного пожара на заводе в Донецке

    Территория предприятия была оцеплена спасателями самопровозглашенной ДНР, однако официальных комментариев местных властей по поводу пожар не поступало.

    ​Как известно, ДЗРХИ был режимным предприятием по утилизации боеприпасов. Так же на его территории находится ядерный могильник.

    Напомним, в июне крупный пожар произошел на шахте им. Куйбышева в Донецке.

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