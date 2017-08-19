Масштабный лесной пожар в Днепропетровской области

Крупный пожар вспыхнул на территории Петропавловского лесничества в Днепропетровской области, где горит около 50 гектаров лесной подстилки и хвойного леса, угрозы населенным пунктам нет, сообщает ГСЧС Украины.

По данным ведомства, пожар вспыхнул в пятницу, 18 августа, утром вблизи села Дмитровка.

"На территории Петропавловского лесничества произошло возгорание лесной подстилки и хвойного леса на площади около 50 гектаров (25 гектаров верхового). Угрозы населенным пунктам нет", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, к ликвидации пожара были привлечены 49 человек и 13 единиц пожарной и специальной техники. На месте пожара развернут пункт жизнеобеспечения.

Для тушения пожара привлечены два самолета АН-32П от Госслужбы Украины по ЧС.

Ранее сообщалось, что пожар возник на крыше восьмиэтажного жилого дома в Харькове, жителей эвакуировали.