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    Масштабный лесной пожар в Днепропетровской области

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    На территории Петропавловского лесничества произошло возгорание лесной подстилки и хвойного леса на площади около 50 гектаров. К ликвидации пожара были привлечены 49 человек и 13 единиц пожарной и специальной техники.
    Канал на Youtube ДСНС Україна

    Крупный пожар вспыхнул на территории Петропавловского лесничества в Днепропетровской области, где горит около 50 гектаров лесной подстилки и хвойного леса, угрозы населенным пунктам нет, сообщает ГСЧС Украины. 

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    По данным ведомства, пожар вспыхнул в пятницу, 18 августа, утром вблизи села Дмитровка.

    "На территории Петропавловского лесничества произошло возгорание лесной подстилки и хвойного леса на площади около 50 гектаров (25 гектаров верхового). Угрозы населенным пунктам нет", — говорится в сообщении.

    По данным ведомства, к ликвидации пожара были привлечены 49 человек и 13 единиц пожарной и специальной техники. На месте пожара развернут пункт жизнеобеспечения.

    Для тушения пожара привлечены два самолета АН-32П от Госслужбы Украины по ЧС.

    Ранее сообщалось, что пожар возник на крыше восьмиэтажного жилого дома в Харькове, жителей эвакуировали.

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