Спасатели почти сутки тушили крупный пожар на предприятии в Днепре

КИЕВ, 19 авг — РИА Новости Украина. Крупный пожар, который вспыхнул на территории предприятия в Днепре, потушен в субботу, 19 августа, сообщила пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Известно, что пожар на площади 2,5 тысячи квадратных метров вспыхнул в пятницу днем на территории предприятия, занимающегося переработкой вторсырья на открытой территории, — там возникло возгорание макулатуры и пластика.

"В 08.19 19 августа пожар ликвидирован", — говорится в сообщении.

К тушению пожара привлекались семь единиц техники, 40 человек личного состава и самолет Ан-32П.