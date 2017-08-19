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19.08.201711:29
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    Происшествия

    Спасатели почти сутки тушили крупный пожар на предприятии в Днепре

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    Пожар на площади 2,5 тысячи квадратных метров вспыхнул в пятницу днем на территории предприятия, занимающегося переработкой вторсырья на открытой территории, — там возникло возгорание макулатуры и пластика.
    Пожар на территории предприятия в Днепре
    Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям

    КИЕВ, 19 авг — РИА Новости Украина. Крупный пожар, который вспыхнул на территории предприятия в Днепре, потушен в субботу, 19 августа, сообщила пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

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    Известно, что пожар на площади 2,5 тысячи квадратных метров вспыхнул в пятницу днем на территории предприятия, занимающегося переработкой вторсырья на открытой территории, — там возникло возгорание макулатуры и пластика.

    "В 08.19 19 августа пожар ликвидирован", — говорится в сообщении.

    К тушению пожара привлекались семь единиц техники, 40 человек личного состава и самолет Ан-32П.

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