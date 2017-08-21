Ростов-на-Дону в огне: кадры масштабного пожара в городе

Пострадавшим от крупнейшего пожара в жилом секторе в Ростове-на-Дону окажут помощь из федерального бюджета, сообщил глава МЧС России Владимир Пучков.

Пожар днем в понедельник охватил несколько частных домов в районе Театрального спуска рядом с главной площадью Ростова-на-Дону. Он начался в частном жилом доме на Нижегородской улице, после чего перекинулся на соседние дома. Вечером МЧС сообщило о локализации возгорания на площади в 10 тысяч квадратных метров. Огнем повреждены 107 строений, в том числе 83 жилые постройки. За медицинской помощью обратились 45 человек, семь госпитализированы. В Ростовской области введен режим чрезвычайной ситуации.