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    Фотоленты

    Ростов-на-Дону в огне: кадры масштабного пожара в городе

    8
    Пожар в Ростове-на-Дону
    Пожар в Ростове-на-Дону
    Пожар в Ростове-на-Дону
    Пожар в Ростове-на-Дону
    Пожар в Ростове-на-Дону
    Пожар в Ростове-на-Дону
    Пожар в Ростове-на-Дону
    Пожар в Ростове-на-Дону
    Пожар в Ростове-на-Дону
    Сотрудники полиции и коммунальных служб во время ликвидации пожара в Ростове-на-Дону.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Пожар в Ростове-на-Дону
    Сотрудники противопожарной службы МЧС России во время ликвидации пожара в Ростове-на-Дону.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Пожар в Ростове-на-Дону
    Пожар на территории жилого сектора в Ростове-на-Дону.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Пожар в Ростове-на-Дону
    Сотрудники противопожарной службы МЧС России во время ликвидации пожара в Ростове-на-Дону.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Пожар в Ростове-на-Дону
    Мужчина тушит пожар в жилом секторе Ростова-на-Дону.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Пожар в Ростове-на-Дону
    Женщина в жилом секторе Ростова-на-Дону, где сотрудниками МЧС России проходит ликвидация пожара.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Пожар в Ростове-на-Дону
    Пожар на территории жилого сектора в Ростове-на-Дону.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Пожар в Ростове-на-Дону
    Сотрудник противопожарной службы МЧС России во время ликвидации пожара в Ростове-на-Дону.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

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    Сотрудники полиции и коммунальных служб во время ликвидации пожара в Ростове-на-Дону.

    Пострадавшим от крупнейшего пожара в жилом секторе в Ростове-на-Дону окажут помощь из федерального бюджета, сообщил глава МЧС России Владимир Пучков.

    Пожар днем в понедельник охватил несколько частных домов в районе Театрального спуска рядом с главной площадью Ростова-на-Дону. Он начался в частном жилом доме на Нижегородской улице, после чего перекинулся на соседние дома. Вечером МЧС сообщило о локализации возгорания на площади в 10 тысяч квадратных метров. Огнем повреждены 107 строений, в том числе 83 жилые постройки. За медицинской помощью обратились 45 человек, семь госпитализированы. В Ростовской области введен режим чрезвычайной ситуации.

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