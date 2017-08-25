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    Спорт

    Нелепая смерть: известный силач умер от еды

    (обновлено: )798
    Тело известного бодибилдера Далласа Маккарвера нашел знакомый, который зашел к нему в гости. Он сделал ему искусственное дыхание, но не сумел спасти спортсмена.
    Даллас Маккарвер
    Politeka.net

    КИЕВ, 25 авг — РИА Новости Украина. Известный спортсмен умер нелепой смертью. Как сообщают американские СМИ, бодибилдер Даллас Маккарвер умер, подавившись едой.

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    Его тело нашел знакомый, который зашел к нему в гости. Он пытался оказать ему первую помощь и сделал искусственное дыхание, но не сумел спасти Маккарвера.

    В марте культурист потерял сознание во время соревнований. Причиной обморока, вероятно, была гипогликемия. Знакомые спортсмена считают, что ситуация повторилась — бодибилдер потерял сознание и подавился.

    Ранее сообщалось, что голливудский комический актер Джей Томас умер в возрасте 69 лет после продолжительной борьбы с раком.

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