Нелепая смерть: известный силач умер от еды

КИЕВ, 25 авг — РИА Новости Украина. Известный спортсмен умер нелепой смертью. Как сообщают американские СМИ, бодибилдер Даллас Маккарвер умер, подавившись едой.

Его тело нашел знакомый, который зашел к нему в гости. Он пытался оказать ему первую помощь и сделал искусственное дыхание, но не сумел спасти Маккарвера.

В марте культурист потерял сознание во время соревнований. Причиной обморока, вероятно, была гипогликемия. Знакомые спортсмена считают, что ситуация повторилась — бодибилдер потерял сознание и подавился.

Ранее сообщалось, что голливудский комический актер Джей Томас умер в возрасте 69 лет после продолжительной борьбы с раком.