КИЕВ, 15 фев — РИА Новости Украина. Депутат Верховной Рады Украины от фракции "Оппозиционный блок" Нестор Шуфрич заявил, что заплатил все налоги, а в случае неправильного их подсчета пообещал уплатить оставшиеся налоговые начисления.

"Все запросы, которые приходили из налоговой, нами были обработаны и были переданы исчерпывающие ответы. Последние данные были уточнены сегодня. Нам абсолютно неизвестно, на основании чего Генеральная прокуратура сделала данные выводы. За отчетный период, за который мы обязаны отчитаться и несем ответственность, мной было задекларировано чуть более 40 миллионов гривен дохода (1,48 миллиона долларов), и нам абсолютно непонятно, как с них можно насчитать 40 миллионов гривен неуплаченных налогов", — приводит комментарий Шуфрича его пресс-служба в Facebook.

Как отметил депутат, если будет доказано, что его аудиторы и юристы неправильно посчитали доходы и недоплатили налоги, они "будут уплачены".

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в среду заявил, что готовит представление о снятии депутатской неприкосновенности с внефракционных Александра Супруненко и Вячеслава Константиновского, а также члена фракции "Оппозиционный блок" Шуфрича в связи с неуплатой налогов на общую сумму около 5,5 миллиона долларов.