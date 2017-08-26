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    Политика

    Захарченко присвоил Донецку звание города-героя

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    В пресс-службе главы самопровозглашенной ДНР сообщили, что Александр Захарченко своим указом присвоил Донецку звание "город-герой".
    Глава Донецкой народной республики Александр Захарченко. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ 26 авг — РИА Новости Украина. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко подписал указ о присвоении Донецку звания города-героя, сказал в субботу журналистам представитель пресс-службы главы ДНР.

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    "Указом главы Донецкой народной республики Александра Захарченко за мужество, стойкость и массовый героизм городу Донецку присвоено звание "город-герой", — сказал представитель пресс-службы.

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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