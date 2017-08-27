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    Киев

    Появились новые подробности ДТП с сыном Шуфрича в центре Киева

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    ДТП с сыном Шуфрича в центре Киева (4)

    (обновлено: )789
    По данным очевидцев, после аварии на место инцидента приехал неизвестный человек, который, представившись сотрудником следственной группы, угрожал стрельбой.
    На месте ДТП с сыном Нестора Шуфрича
    Facebook Кирилла Шведова

    КИЕВ, 27 авг — РИА Новости Украина. После того, как в центре столицы сын народного депутата фракции "Оппозиционный блок" Нестора Шуфрича сбил мужчину на пешеходном переходе, на место инцидента прибыл неизвестный мужчина, который угрожал открыть стрельбу.

    На месте ДТП с сыном Нестора Шуфрича
    Facebook Divuar LaCroix
    Сын Шуфрича сбил мужчину в центре Киева: опубликованы фото

    Ранее сообщалось, что Нестор Шуфрич-младший сбил на пешеходном переходе мужчину, находясь за рулем чужого Bentley. По данным очевидцев, автомобиль превышал скорость. Пострадавший в аварии мужчина получил перелом ноги, вывих плеча, а также травмы головы.

    "Сбили человека на пересечении Шота Руставели и Рогнединской прямо на тротуаре (возле "Евразии"). После разработок приехал странный тип, представившийся следственной группой, но документы не предъявил. От вопросов убежал. Чувака усадили в полицейскую машину и на вопрос снова не отвечают. <…> Странного типа в черном, который, как оказалось, угрожал стрельбой (оружия, как теперь известно, не имеет при себе), допросили, отношения к инциденту не имеет", — говорится в сообщении в Facebook Divuar LaCroix.

    Также очевидцы отмечают, что после ДТП водитель Bentley поменялся с пассажиром местами.

    Скриншот
    ДТП с сыном Нестора Шуфрича в центре Киева

    Пользователи социальных сетей также сообщают о том, что сын главного раввина Украины видел, как произошла авария возле синагоги, вызвал скорую и вынес из синагоги аптечку, после чего оказал первую помощь пострадавшему.

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