Появились новые подробности ДТП с сыном Шуфрича в центре Киева

КИЕВ, 27 авг — РИА Новости Украина. После того, как в центре столицы сын народного депутата фракции "Оппозиционный блок" Нестора Шуфрича сбил мужчину на пешеходном переходе, на место инцидента прибыл неизвестный мужчина, который угрожал открыть стрельбу.

Ранее сообщалось, что Нестор Шуфрич-младший сбил на пешеходном переходе мужчину, находясь за рулем чужого Bentley. По данным очевидцев, автомобиль превышал скорость. Пострадавший в аварии мужчина получил перелом ноги, вывих плеча, а также травмы головы.

"Сбили человека на пересечении Шота Руставели и Рогнединской прямо на тротуаре (возле "Евразии"). После разработок приехал странный тип, представившийся следственной группой, но документы не предъявил. От вопросов убежал. Чувака усадили в полицейскую машину и на вопрос снова не отвечают. <…> Странного типа в черном, который, как оказалось, угрожал стрельбой (оружия, как теперь известно, не имеет при себе), допросили, отношения к инциденту не имеет", — говорится в сообщении в Facebook Divuar LaCroix.

Также очевидцы отмечают, что после ДТП водитель Bentley поменялся с пассажиром местами.

Скриншот ДТП с сыном Нестора Шуфрича в центре Киева

Пользователи социальных сетей также сообщают о том, что сын главного раввина Украины видел, как произошла авария возле синагоги, вызвал скорую и вынес из синагоги аптечку, после чего оказал первую помощь пострадавшему.

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