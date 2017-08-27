Последствия урагана "Харви" в Техасе

"Восемь миллионов жителей (Техаса) были предупреждены о том, что худшее еще впереди", — пишет газета Daily Mail.

Издание отмечает, что "потрясенные шоком сотни тысяч техасцев на побережье Мексиканского залива начали подбирать кусочки разрушенных домов", а "ликвидация последствий штату может обойтись в 40 миллиардов долларов".

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Ранее СМИ сообщили о трех погибших и 14 пострадавших в результате урагана "Харви".

Национальный центр США по предупреждению ураганов (NHC) сообщил, что ураган "Харви" ослаб до уровня тропического шторма. В то же время синоптики предупредили об угрозе "чрезвычайно серьезного наводнения", которое может привести к опасным для жизни последствиям.

"Харви" стал самым мощным ураганом на территории США за последние 12 лет, с тех пор как на страну в 2005 году обрушился шторм "Катрина", который привел к затоплению города Новый Орлеан в Луизиане.