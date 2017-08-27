Стали известны подробности гибели депутата ВО "Свобода"

КИЕВ, 26 авг — РИА Новости Украина. Несчастный случай с главой Тернопольской городской организации объединения "Свобода" Владимиром Стаюрой произошел в Египте. Депутат отдыхал там с женой и 7-летним сыном. Стаюра погиб во время занятия дайвингом, которым увлекался последние несколько лет, пишет ternopil.te.ua.

Ранее сообщалось, что в Тернополе трагически погиб депутат городского совета, член Всеукраинского объединения "Свобода" Владимир Стаюра.

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Во время подъема из воды, якобы произошла резкая смена давления. Не исключено, что акваланг был неисправным. Владимиру Стаюре был всего 51 год. С 2009-го он был депутатом Тернопольского областного, а потом городского совета и возглавлял Тернопольскую областную организацию ВО "Свобода", а в последнее время — городскую организацию. Также ранее был в составе добровольческого батальона "Сич" и заместителем командира роты "Карпатская Сечь" 93-й бригады Вооруженных сил Украины.