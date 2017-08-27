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    Стали известны подробности гибели депутата ВО "Свобода"

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    По информации СМИ, глава Тернопольской городской организации объединения "Свобода" Владимир Стаюра погиб во время занятия дайвингом, которым он увлекался последние несколько лет. Во время подъема из воды, якобы произошла резкая смена давления.
    Глава Тернопольской городской организации объединения Свобода Владимир Стаюра
    ВО "Свобода"

    КИЕВ, 26 авг — РИА Новости Украина. Несчастный случай с главой Тернопольской городской организации объединения "Свобода" Владимиром Стаюрой произошел в Египте. Депутат отдыхал там с женой и 7-летним сыном. Стаюра погиб во время занятия дайвингом, которым увлекался последние несколько лет, пишет ternopil.te.ua.

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    Ранее сообщалось, что в Тернополе трагически погиб депутат городского совета, член Всеукраинского объединения "Свобода" Владимир Стаюра

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    Во время подъема из воды, якобы произошла резкая смена давления. Не исключено, что акваланг был неисправным. Владимиру Стаюре был всего 51 год. С 2009-го он был депутатом Тернопольского областного, а потом городского совета и возглавлял Тернопольскую областную организацию ВО "Свобода", а в последнее время — городскую организацию. Также ранее был в составе добровольческого батальона "Сич" и заместителем командира роты "Карпатская Сечь" 93-й бригады Вооруженных сил Украины.

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