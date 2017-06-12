Марченко подтвердила сообщение о крестинах с Кличко дочки Шуфрича

КИЕВ, 12 июн — РИА Новости Украина. Известная украинская телеведущая и супруга Виктора Медведчука, Оксана Марченко сообщила в Facebook о крестинах дочери Нестора Шуфрича, которые она провела вместе с боксером Владимиров Кличко.

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"В субботу, 10 июня, еще у одной малышки появился Ангел Хранитель! В святой нашей Лавре мы с Володей покрестили малышку Марию — доченьку Кати и Нестора Шуфрич. Святое таинство совершил Блаженнейший Онуфрий", — написала Марченко.

Ранее СМИ сообщали, что Владимир Кличко и Оксана Марченко, которая является женой Виктора Медведчука, стали кумовьями.