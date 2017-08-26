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    Восстановление Техаса после урагана "Харви" займет годы - власти

    Тема:

    Удар стихии: на Техас обрушился ураган "Харви" (12)

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    Власти штата Техас, пострадавшего от масштабного урагана "Харви", сообщили, что восстановление после этой катастрофы займет годы.
    Ураган Харви в Техасе
    rachaelgleason

    КИЕВ, 26 авг — РИА Новости Украина. Американскому штату Техас потребуются годы, чтобы восстановиться после разрушительного урагана "Харви", заявил директор Федерального агентства по управлению в кризисных ситуациях (FEMA) Брок Лонг.

    Ураган Харви в Техасе
    The Hill‏
    "Харви" пришел. Мощнейший ураган обрушился на Техас

    "Это будет беспрецедентно долгим и тяжелым процессом для штата Техас… Восстановление после этой катастрофы займет годы", — сказал Лонг в эфире телеканала MSNBC.

    Ранее Национальный центр США по предупреждению ураганов сообщил, что обрушившийся на побережье американского штата Техас ураган "Харви", ослаб до уровня тропического шторма.

    "Харви" стал самым мощным ураганом на территории США за последние 12 лет, с тех пор как на страну в 2005 году обрушился ураган "Катрина", который привел к затоплению города Новый Орлеан в Луизиане.

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