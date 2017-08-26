В Техасе заявляют об угрозе торнадо и наводнения из-за "Харви"

КИЕВ, 26 авг — РИА Новости Украина. Сенатор от Техаса Джон Корнин заявил об угрозе торнадо и наводнения в результате обрушившегося на побережье штата урагана "Харви".

"Сохраняется угроза наводнения, также есть серьезная угроза появления торнадо", — написал Корнин в официальном аккаунте в Twitter

Согласно данным Национального центра США по предупреждению ураганов, в настоящее время мощность "Харви" понизилась до первого уровня — низшей категории.

"Харви" уже стал самым мощным ураганом на территории США за последние 12 лет, с тех пор как на страну в 2005 году обрушился шторм "Катрина", который привел к затоплению города Новый Орлеан в Луизиане.