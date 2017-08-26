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    Ураган оставил 300 тыс человек без электричества в Техасе - СМИ

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    Удар стихии: на Техас обрушился ураган "Харви" (11)

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    Как сообщают американские СМИ, ураган "Харви" оставил без электричества почти 300 тысяч потребителей вдоль побережья Техаса, нарушена работа мобильной связи.
    Ураган Харви в Техасе
    KEEMSTAR

    КИЕВ, 26 авг — РИА Новости Украина. Ураган "Харви", обрушившийся на побережье американского штата Техас, оставил без электричества почти 300 тысяч человек, передает издание Dallas News.

    Ураган Харви в Техасе
    The Hill‏
    "Харви" пришел. Мощнейший ураган обрушился на Техас

    "Ураган "Харви" оставил без электричества почти 300 тысяч потребителей вдоль побережья Техаса. Совет Техаса по надежности электроснабжения, который управляет примерно 90% электрических сетей штата, сообщил о 211 тысячах сбоев вскоре после того, как ураган достиг побережья", — пишет Dallas News.

    Отмечается, что вскоре эти показатели возросли до 293 тысяч. Кроме того, нарушена работа мобильной связи. Американские СМИ также сообщают о разрушении нескольких десятков домов в результате урагана.

    Согласно данным Национального центра США по предупреждению ураганов, в настоящее время мощность "Харви" понизилась до первого уровня — низшей категории.

    "Харви" уже стал самым мощным ураганом на территории США за последние 12 лет, с тех пор как на страну в 2005 году обрушился шторм "Катрина", который привел к затоплению города Новый Орлеан в Луизиане.

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