Мэйуэзер-младший победил нокаутом Макгрегора и установил рекорд

КИЕВ, 27 авг — РИА Новости Украина. Боксер Флойд Мэйуэзер-младший нокаутировал ирландского бойца ММА Конора Макгрегора в бою по правилам бокса в Лас-Вегасе.
Бой в первом среднем весе (до 69,85 кг) состоялся в субботу и завершился победой 40-летнего американца над 29-летним ирландцем в 10-м раунде.
#Mayweather : "This was my final fight."— Leo Messi (@messi10stats) 27 августа 2017 г.
End to a legendary career:
50 fights
50 wins #MayweatherMcGregor pic.twitter.com/f12Ghti5JZ
Победитель боя получил пояс, стоимость которого составляет более одного миллиона долларов, он содержит полтора килограмма золота, 3360 бриллиантов, 600 сапфиров и 160 изумрудов, а при его изготовлении использовалась кожа крокодила.
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Официальный гонорар Мэйуэзера (без учета доходов от телетрансляций, продажи билетов, мерчендайзинга и спонсорских выплат) составит 100 миллионов долларов, Макгрегора — 30 миллионов.
Here comes #Mayweather! pic.twitter.com/LQeWrkykgk— Stadium (@WatchStadium) 27 августа 2017 г.
Мэйуэзер-младший после победы над Конором Макгрегором побил рекорд американского боксера Рокки Марчиано, одержав 50-ю победу в 50 боях на профессиональном ринге. Марчиано, который в середине прошлого века одержал 49 побед (43 — нокаутом) в 49 боях.
A rare picture of #McGregor pic.twitter.com/y9xMlpiS8u— FillUpFNBStadium2017 (@VideosAndMusik) 27 августа 2017 г.