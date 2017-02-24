Шуфрич: решения по политическому пакету "Минска" должна принять Украина

КИЕВ, 24 фев — РИА Новости Украина. Депутат Рады от фракции "Оппозиционный блок" Нестор Шуфрич считает, что никто, кроме украинских властей, не сможет реализовать политический пакет мер из минских соглашений.

По его словам, бессмысленно требовать от России влиять на ополченцев.

Депутат отметил, что в Украине также возлагают надежды на минские соглашения и уверены, что альтернативы "Минску" нет.

"Но в то же время многие апеллируют к российской стороне, чтобы они оказывали влияние на представителей Донецкой и Луганской областей, которые взяли под контроль эти регионы… Принятие отдельных решений, которые безусловно усложняют реализацию минских соглашения, следствие того, на мой взгляд, что Украина воздерживается от реализации именно политического пакета, предусмотренного минскими соглашениями", — сказал Шуфрич, выступая в пятницу на заседании комитета по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

По его словам, "власти не заинтересованы в реализации минских соглашений, апеллируя к тому, что безопасность не обеспечена".

"Если мы не заставим украинскую власть — подчеркиваю, не украинский народ, не Украину, а украинскую власть — реализовать политический пакет, по крайней мере, начать обсуждать законы, которые прописаны в минских соглашениях, у нас не будет никакой перспективы по миру и по реализации минских соглашений. Законы, которые требуют реализовать в минских соглашениях, могут быть приняты только в Верховном совете Украины и только украинской властью. Ни конгресс, ни бундестаг не смогут реализовать законы, которые взяла на себя обязательство реализовать украинская власть",- заключил он.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших составляет 10056 человек. Еще порядка 22800 человек ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, тем не менее конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. В ходе заседания трехсторонней контактной группы 15 февраля 2017 года было достигнуто соглашение об отводе запрещенных вооружений до 20 февраля, однако этого к указанному сроку не произошло.