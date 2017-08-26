В Тернополе трагически погиб депутат ВО "Свобода"

КИЕВ, 26 авг — РИА Новости Украина. В Тернополе трагически погиб депутат городского совета, член Всеукраинского объединения "Свобода" Владимир Стаюра.

ternopil.te.ua Владимир Стаюра

Об этом сообщает местное издание ternopil.te.ua.

Издание сообщает, что депутат погиб на воде.

Другие подробности пока что неизвестны.

Стаюра был председателем постоянной комиссии горсовета по вопросам местного самоуправления, законности, правопорядка, регламента и депутатской деятельности.

Он первым поднял государственный флаг над Тернопольской городским советом в 1990 году, руководитель штаба национального сопротивления, участник АТО.

Ранее сообщалось, что вблизи села Борщив в Барышевском районе на трассе Киев-Харьков водитель автомобиля Citroën совершал маневр обгона и, не справившись с управлением. Водитель, которым оказался священник-депутат, погиб на месте.