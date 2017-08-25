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25.08.201715:54
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    Россия

    Авария с автобусом на Кубани: уже 17 погибших

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    Падение автобуса с моста в России (7)

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    По данным МЧС, предварительно, в автобусе находились 50 человек, обнаружены тела 17 погибших, спасены 33 человека, 32 из них госпитализированы в Темрюкскую центральную районную больницу.
    Крушение автобуса в Краснодарском крае
    tvk6.ru

    КИЕВ, 25 авг — РИА Новости Украина. Число погибших в результате падения в море автобуса в Темрюкском районе Краснодарского края увеличилось до 17 человек, сообщил РИА Новости представитель МЧС РФ.

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    "Предварительно, в автобусе находились 50 человек, обнаружены тела 17 погибших, спасены 33 человека, 32 из них госпитализированы в Темрюкскую центральную районную больницу", — сказал собеседник агентства.

    Автобус, который перевозил рабочих подрядной организации и компании "Таманьнефтегаз", опрокинулся в море во время возвращения с вахты. 

    В автобусе, по данным СК РФ, ехали рабочие "Таманьнефтегаза" – компании-оператора Таманского перегрузочного комплекса сжиженных углеводородных газов, нефти и нефтепродуктов.

    "Таманьнефтегаз" входит в группу компаний "Отэко", которая является одним из ведущих игроков рынка перевозок нефтеналивных грузов.

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