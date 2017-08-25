Авария с автобусом на Кубани: уже 17 погибших

КИЕВ, 25 авг — РИА Новости Украина. Число погибших в результате падения в море автобуса в Темрюкском районе Краснодарского края увеличилось до 17 человек, сообщил РИА Новости представитель МЧС РФ.

"Предварительно, в автобусе находились 50 человек, обнаружены тела 17 погибших, спасены 33 человека, 32 из них госпитализированы в Темрюкскую центральную районную больницу", — сказал собеседник агентства.

Автобус, который перевозил рабочих подрядной организации и компании "Таманьнефтегаз", опрокинулся в море во время возвращения с вахты.

В автобусе, по данным СК РФ, ехали рабочие "Таманьнефтегаза" – компании-оператора Таманского перегрузочного комплекса сжиженных углеводородных газов, нефти и нефтепродуктов.

"Таманьнефтегаз" входит в группу компаний "Отэко", которая является одним из ведущих игроков рынка перевозок нефтеналивных грузов.