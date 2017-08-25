Крушение автобуса в России: власти уточнили данные о погибших

КИЕВ, 25 авг — РИА Новости Украина. При падении автобуса в море в Темрюкском районе Краснодарского края погибли 14 человек, спасены 24 человека, сообщили журналистам в региональном главке МЧС.

"В результате ДТП с автобусом погибли 14 человек, спасатели спасли 24 человек", — сказал собеседник агентства.

Из 24 спасённых восемь человек госпитализированы, добавили в МЧС.

Также стало известно, что упавший в море автобус принадлежит компании, ведущей строительство пирса для нефтегазовой компании.

"Автобус принадлежит компании, которая в поселке Волна ведет строительство пирса для компании "Таманьнефтегаз". Он перевозил вахтовых рабочих", — сказали в главке МЧС.

Ранее сообщалось о 12 погибших и 20 спасенных после падения автобуса в воду в Темрюкском районе Краснодарского края.