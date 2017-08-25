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25.08.201711:21
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    Россия

    Крушение автобуса в России: власти уточнили данные о погибших

    (обновлено: )191
    По данным МЧС, упавший в море автобус принадлежит компании, ведущей строительство пирса для нефтегазовой компании: "Автобус принадлежит компании, которая в поселке Волна ведет строительство пирса для компании "Таманьнефтегаз".
    Спасатели МЧС РФ
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 25 авг — РИА Новости Украина. При падении автобуса в море в Темрюкском районе Краснодарского края погибли 14 человек, спасены 24 человека, сообщили журналистам в региональном главке МЧС.

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    "В результате ДТП с автобусом погибли 14 человек, спасатели спасли 24 человек", — сказал собеседник агентства.

    Из 24 спасённых восемь человек госпитализированы, добавили в МЧС.

    Также стало известно, что упавший в море автобус принадлежит компании, ведущей строительство пирса для нефтегазовой компании.

    "Автобус принадлежит компании, которая в поселке Волна ведет строительство пирса для компании "Таманьнефтегаз". Он перевозил вахтовых рабочих", — сказали в главке МЧС.

    Ранее сообщалось о 12 погибших и 20 спасенных после падения автобуса в воду в Темрюкском районе Краснодарского края.

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