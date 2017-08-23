наверх
23.08.201712:24
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    Сел и поехал: в Харькове пьяный мужчина возил пассажиров на угнанном автобусе

    (обновлено: )97
    Водитель без разрешения руководства взял маршрутный автобус и возил в нем пассажиров, будучи в алкогольном опьянении. Как отмечается, полиция завела на водителя админпротокол.
    В Харькове пьяный мужчина возил пассажиров на угнанном автобусе
    Скриншот с видео

    КИЕВ, 23 авг — РИА Новости Украина. Курьезный случай произошел в Харькове. Там полиция арестовала нетрезвого мужчину, который не только украл маршрутный автобус, но и беспрепятственно возил на нем пассажиров целый день, сообщает Патрульная полиция Украины. Инцидент произошел во вторник, 22 августа.

    Пост Патрульной полиции Украины

    Утром мужчина без разрешения руководителя взял маршрутный автобус и начал возить на нем пассажиров. Так продолжалось до тех пор, пока бдительные граждане не обратили внимание на не совсем адекватное поведение водителя — он был "в стельку пьян". Они сообщили об этом патрульным полицейским.

    "От освидетельствования водитель отказался и вел себя агрессивно во время оформления на него административных материалов. Нецензурно выражался в адрес патрульных и своего работодателя", — рассказали правоохранители, уточнив, что руководители автотранспортного предприятия, узнав о случившемся, написали заявление на нерадивого работника и уволили его.

    Полиция завела на водителя админпротокол по статье 130 (Вождение в состоянии алкогольного опьянения). Мужчине грозит внушительный штраф и потеря водительских прав.

    Напомним, в Киеве конфликт между двумя мужчинами в автобусе перерос в драку со стрельбой.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Курт Волкер
    Минск. Встреча Волкер-Сурков
    Репетиция военного парада ко Дню Независимости Украины в Киеве
    Киев готовится ко Дню Независимости Украины
    В центре Николаеве неизвестные в масках со стрельбой
    Криминал шагает по стране: убийство сотрудницы СИЗО
    Подозреваемые по делу о терактах в Каталонии
    Смертельный туризм. Теракт в Барселоне