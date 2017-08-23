Сел и поехал: в Харькове пьяный мужчина возил пассажиров на угнанном автобусе

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КИЕВ, 23 авг — РИА Новости Украина. Курьезный случай произошел в Харькове. Там полиция арестовала нетрезвого мужчину, который не только украл маршрутный автобус, но и беспрепятственно возил на нем пассажиров целый день, сообщает Патрульная полиция Украины. Инцидент произошел во вторник, 22 августа.

Пост Патрульной полиции Украины

Утром мужчина без разрешения руководителя взял маршрутный автобус и начал возить на нем пассажиров. Так продолжалось до тех пор, пока бдительные граждане не обратили внимание на не совсем адекватное поведение водителя — он был "в стельку пьян". Они сообщили об этом патрульным полицейским.

"От освидетельствования водитель отказался и вел себя агрессивно во время оформления на него административных материалов. Нецензурно выражался в адрес патрульных и своего работодателя", — рассказали правоохранители, уточнив, что руководители автотранспортного предприятия, узнав о случившемся, написали заявление на нерадивого работника и уволили его.

Полиция завела на водителя админпротокол по статье 130 (Вождение в состоянии алкогольного опьянения). Мужчине грозит внушительный штраф и потеря водительских прав.

Напомним, в Киеве конфликт между двумя мужчинами в автобусе перерос в драку со стрельбой.