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    Киев

    В Киеве конфликт в транспорте перерос в стрельбу

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    По информации СМИ, у двух пассажиров автобуса возникла словесная перепалка. Один из них схватил пистолет и выстрелил в своего оппонента, но не попал. Второй участник конфликта схватил стрелка, выволок на улицу и начал избивать.
    Стрельба в Киеве
    скриншот с видео

    КИЕВ, 20 авг — РИА Новости Украина. В субботу вечером в Киеве конфликт между двумя мужчинами в автобусе перерос в драку со стрельбой,  сообщает "Киев Оперативный" в Facebook.

    "В полицию и "скорую помощь" одновременно поступили вызовы о том, что на Петровке, возле McDonald's, в автобусе маршрута №101 стрельба и "убивают мужчину". Когда патрульные прибыли на место происшествия, выяснилось, что у двух пассажиров автобуса возникла словесная перепалка. Затем один из них схватил пистолет, предназначенный для отстрела резиновых пуль, и выстрелил в своего оппонента, но не попал", — говорится в сообщении.

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    Второй участник конфликта схватил стрелка, выволок на улицу и начал избивать. В конфликт вмешались прохожие и разняли агрессивных мужчин. Избивавший мужчина вместе со своей девушкой не стали дожидаться полиции и скрылись с места происшествия. 

    Ранее пресс-служба Главного управления Нацполиции в Винницкой области сообщала, что в Виннице в ночь на субботу, 19 августа, водители Land Rover и BMW устроили стрельбу на дороге, преследуя автомобиль Mitsubishi. Между водителем Mitsubishi и группой лиц возник конфликт, в результате чего они стали его преследовать и, пытаясь догнать, выстрелами повредили автомобиль. 

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