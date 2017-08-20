В Киеве конфликт в транспорте перерос в стрельбу

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КИЕВ, 20 авг — РИА Новости Украина. В субботу вечером в Киеве конфликт между двумя мужчинами в автобусе перерос в драку со стрельбой, сообщает "Киев Оперативный" в Facebook.

"В полицию и "скорую помощь" одновременно поступили вызовы о том, что на Петровке, возле McDonald's, в автобусе маршрута №101 стрельба и "убивают мужчину". Когда патрульные прибыли на место происшествия, выяснилось, что у двух пассажиров автобуса возникла словесная перепалка. Затем один из них схватил пистолет, предназначенный для отстрела резиновых пуль, и выстрелил в своего оппонента, но не попал", — говорится в сообщении.

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Второй участник конфликта схватил стрелка, выволок на улицу и начал избивать. В конфликт вмешались прохожие и разняли агрессивных мужчин. Избивавший мужчина вместе со своей девушкой не стали дожидаться полиции и скрылись с места происшествия.

Ранее пресс-служба Главного управления Нацполиции в Винницкой области сообщала, что в Виннице в ночь на субботу, 19 августа, водители Land Rover и BMW устроили стрельбу на дороге, преследуя автомобиль Mitsubishi. Между водителем Mitsubishi и группой лиц возник конфликт, в результате чего они стали его преследовать и, пытаясь догнать, выстрелами повредили автомобиль.