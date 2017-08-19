Миллиарды в шоколаде. Корпорация Roshen в Украине и за ее пределами

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Все в шоколаде

За годы президентства Петр Порошенко так и не выполнил своего самого громкого обещания – продать корпорацию Roshen, хотя разговоры об этом велись еще с 2014 года. Впрочем, президент заверяет, что сейчас у него уже нет контроля над корпорацией — эти права он передал группе Rothschild.

На крупнейшую кондитерскую корпорацию Украины засматривались турецкий, швейцарские, российские кондитеры. Однако спустя два года ответственный за продажу партнер компании ICU Макар Пасенюк заявил, что из-за нестабильной ситуации в Украине покупателей просто нет. Как оказалось, камнем преткновения стал вопрос о цене.

Впрочем, несмотря на экономический кризис и войну, корпорация Roshen уверенно монополизирует рынок кондитерки, развивая сеть и продажи не только в Украине, но и по всему миру.

В состав корпорации Roshen входят две кондитерские фабрики в Виннице, фабрики в Киеве и Кременчуге, клайпедская кондитерская фабрика в Литве, венгерская компания Bonbonetti Choco Kft, а также масломолочный комбинат Бершадьмолоко (Винницкая область).

Как пишут СМИ, чистая прибыль корпорации держится на уровне $800 млн.

zaxid.net/Павел Паламарчук Магазин Roshen во Львове обклеили антипрезидентскими лозунгами

Согласно корпоративной отчетности, Roshen завершила 2014 год с чистой прибылью в 34,8 млн гривен — это в 8,9 раза по сравнению с 2013 годом!

При этом именно с 2014 года, с начала президентства Петра Порошенко, как на дрожжах растет количество фирменных магазинов Roshen.

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Если в июне 2014 года у корпорации было 18 собственных торговых точек, то в июне 2017 — уже 47, пишет Лига.net.

При этом только в Киеве в 2015 году появилось около 30 новых магазинов — это больше, чем за все остальное время существования.

Представительства по миру

Следует отметить, что продукция компании активно продается по всему миру. Общий объем производства фабриками корпорации составляет около 450 тысяч тонн в год, а продукция Roshen представлена как в Европе и СНГ, так и в далеких Америке и Азии.

Как писал инвестиционный банкир Сергей Фурса, в частности, в Нью-Йорке в одном из магазинов конфеты Рошен в ассортименте стоят $1,99 за фунт (450 грамм). В то же время в Японии популярные конфеты "сливки-ленивки" продаются под ТМ "Lazy Cow".

Вместе с тем, за последние три года корпорация активно развивает и сеть представительств за рубежом. В частности, представительства были открыты в Польше, Литве, Венгрии, Болгарии, Румынии, Греции.

Так, в июне 2015 года в Варшаве заработал офис Roshen Europe – дочерней компании украинской кондитерской. Об этом писало польское бизнес-издание Plus Biznesu.

Планы у корпорации были амбициозные. "На протяжении пяти лет мы хотим стать одним из пяти крупнейших игроков на польском рынке. Мы внимательно следим, что изготавливают Wawel, Wedel, Colian i Mieszko (крупнейшие кондитерские фирмы в Польше — ред.)", — заявлял Артур Мартынюк, президент Roshen Europe.

zaxid.net/Павел Паламарчук Магазин Roshen во Львове обклеили антипрезидентскими лозунгами

Roshen Europe имеет заводы также в Литве и Венгрии, где производятся более 320 видов кондитерских изделий.

Кроме того, в сентябре 2016 года стало известно, что Roshen также открыло представительства в Болгарии, Польше, Румынии и Греции.

Выручка литовской Roshen Nord (Клайпеда), дочерней компании, в 2015 году составила EUR12,709 млн, что на 7% больше, чем в 2014 году.

Литовской компании Roshen LT также принадлежат дочерние предприятия в Болгарии Roshen Bulgaria, польская Roshen Europe, румынская Roshen One и греческая Roshen Hellas.

Что касается России, то в апреле 2017 года на скандальной Липецкой фабрике было полностью остановлено все производство, а технологические линии законсервированы.

При этом, как сообщали в пресс-службе корпорации, в 2014-2016 годах Roshen получило более 72 млн долларов дивидендов от работы ее Липецкой фабрики. С этой суммы в госбюджет Украины было направлено 125 млн гривен налогов. Оставшиеся средства из этой суммы корпорация якобы отправила на благотворительность. В частности, 165,9 млн грн — на строительство киевского театра на Подоле, 54 млн грн – на проект помощи национальной детской специализированной больнице и поликлинике Охматдет и 17,1 млн грн – на строительство вольеров в Черкасском зоопарке.

В то же время, как писали СМИ, помимо этого у Roshen 10 филиалов в крупнейших российских городах: Владивостоке, Волгограде, Красноярске, Курске, Москве, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Самаре, Санкт-Петербурге, Челябинске. Правда, они не занимаются производством, а лишь реализуют продукцию.

По материалам из открытых источников интернет