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    В Виннице водители устроили стрельбу на дороге

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    Как отмечается, между водителями автомобилей возник конфликт, в ходе которого произошла стрельба. Два гонщика задержаны и их уже допрашивают.
    В Виннице водители Land Rover и BMW устроили стрельбу на дороге
    ГУ Нацполиции в Винницкой области

    КИЕВ, 19 авг — РИА Новости Украина. В Виннице в ночь на субботу, 19 августа, водители Land Rover и BMW устроили стрельбу на дороге, преследуя автомобиль Mitsubishi, заявили в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Винницкой области.

    Сообщается, что между водителем Mitsubishi и группой лиц возник конфликт, в результате чего они стали его преследовать и, пытаясь догнать, выстрелами повредили автомобиль.

    ГУ Нацполиции в Винницкой области
    В Виннице водители Land Rover и BMW устроили стрельбу на дороге

    Правоохранителям удалось остановить ночные гонки со стрельбой, блокировав автомобили Land Rover и Mitsubishi. Водителю автомобиля BMW с польской регистрацией удалось скрыться с места происшествия. Он объявлен в розыск.

    Два гонщика задержаны и их уже допрашивают. В полиции устанавливают все обстоятельства инцидента.

    "Следственным отделом полиции открыто уголовное производство по факту хулиганских действий с применением оружия по ч. 4 ст. 296 УК ("Хулиганство"). Такое преступление наказывается заключением на срок от трех до семи лет", — говорится в сообщении.

    Ранее сообщалось, что в Киеве мужчина получил ранение в результате стрельбы на улице Зоологической в Киеве.

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