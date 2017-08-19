В Виннице водители устроили стрельбу на дороге

КИЕВ, 19 авг — РИА Новости Украина. В Виннице в ночь на субботу, 19 августа, водители Land Rover и BMW устроили стрельбу на дороге, преследуя автомобиль Mitsubishi, заявили в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Винницкой области.

Сообщается, что между водителем Mitsubishi и группой лиц возник конфликт, в результате чего они стали его преследовать и, пытаясь догнать, выстрелами повредили автомобиль.

ГУ Нацполиции в Винницкой области В Виннице водители Land Rover и BMW устроили стрельбу на дороге

Правоохранителям удалось остановить ночные гонки со стрельбой, блокировав автомобили Land Rover и Mitsubishi. Водителю автомобиля BMW с польской регистрацией удалось скрыться с места происшествия. Он объявлен в розыск.

Два гонщика задержаны и их уже допрашивают. В полиции устанавливают все обстоятельства инцидента.

"Следственным отделом полиции открыто уголовное производство по факту хулиганских действий с применением оружия по ч. 4 ст. 296 УК ("Хулиганство"). Такое преступление наказывается заключением на срок от трех до семи лет", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Киеве мужчина получил ранение в результате стрельбы на улице Зоологической в Киеве.