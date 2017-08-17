Стрельба в Киеве из-за денег и вопрос элементарной безопасности

РИА новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

На улице Зоологической в Киеве произошла стрельба. По словам очевидцев, неизвестные в медицинских масках напали на мужчину, выстрелили в него как минимум два раза, забрали сумку и скрылись.

В полиции отмечают, что нападавшие пытались отобрать у мужчины сумку с деньгами. На месте инцидента работают правоохранители, а самого раненого мужчину отвезли в больницу.

Почему в последнее время подобных случаев со стрельбой становится больше, проанализировал в эфире радиостанции Голос Столицы подполковник милиции запаса, эксперт Украинской федерации профессионалов безопасности Сергей Пархоменко.

(текст публикуется на языке оригинала)

Таких випадків стає більше чи їх завжди стільки було?

— Саме таких випадків, таких зухвалих пограбувань з немалими сумами, оскільки я відслідковую, в цьому році сталося вже не менше дюжини і завжди нападники з'являються і грабують людей, які щойно вийшли з банку з великою сумою грошей від мільйона гривень і більше, або які йдуть на якусь зустріч з грошима. Чому таке стається? Мабуть, через те, що злочинність працює на досить непоганому рівні. Це такий комплімент. А от поліція не може з цим нічого зробити через брак кадрів і, мабуть, через відсутність керівників, які уміють організувати цю роботу.

Якщо ви кажете про сплановані випадки з великою кількістю готівки, це не випадковість? Саме за певної підготовки відбуваються такі напади?

— Звісно, що це не так званий гоп-стоп. Звісно, що цей напад був спланований та підготовлений. Звісно, нападники знали, що людина буде йти на зустріч з грошима, щоб щось купити чи людина отримає гроші і буде виходити. Звісно, що тут пройшла інформація і звісно, що працівники карного розшуку, оперативники мають з'ясувати цей витік. Є і технічні можливості, і напрацювання. Чому цього не відбувається? Можливо, це є, але в цьому році випадків пограбування, як я зазначав, читав, бачив, спостерігав, чув не менше дюжини, але жодного разу не було повідомлення, що затримали таких нападників. Чому — це запитання до поліції.

112 Украина Стрельба в Киеве, 17 августа 2017

По гарячих слідах такі випадки можна розкривати?

— Саме по гарячих слідах таке пограбування розкрити, на жаль, не вдається. Зараз це неможливо та я скажу чому. По гарячих слідах, як правило, таких нападників, такі пограбування затримували раніше працівники державної служби охорони, яка зараз називається поліція охорони. Тому що ці працівники міліції добре підготовлені, патрулі з бойовою зброєю, які патрулюють, курсують містом. Раніше вони були заведені на центральний пункт і оперативний черговий, коли чув повідомлення про напад чи пограбування, відразу орієнтував ці патрулі поліції, тому що звичайні патрульні зараз молоді. В них немає досвіду. Вони не вміють оперативно працювати, а працівники поліції охорони дуже добре навчені. Останні роки, коли сталася ця реорганізація в Нацполіції, поліцію охорони відсунули від цієї роботи. Я ні разу не чув, щоб працівники поліції охорони затримували взагалі когось. Це говорить лише про те, що від них цю роботу забрали. Їм не дають такої інформації і саме по оперативним слідам такий злочин працівники поліції охорони могли б розкрити. Оскільки вони вже по місту їздять, але далі такі злочини, коли їх не розкрили по гарячих слідах, далі вже повинні працювати фахівці. Звісно, потрібно опитувати людей, оглядати місце злочину, вилучати речові докази, але найперше — знайти витік інформації. Але поки що оперативникам це не вдається зробити, тому такі пограбування і стаються, на жаль.

Є поради, як убезпечити себе від того, аби люди знайшли вас на вулиці з сумкою з великою кількістю грошей? Як зробити так, щоб носити гроші було безпечно?

— Єдиний метод зробити, щоб це було безпечно і не втратити свої кошти — це найняти супроводження. Якщо ви знімаєте суму в мільйон чи навіть в півмільйона, то вам потрібно потратити від трьох до п'яти тисяч гривень, щоб найняти машину — супроводження з охоронцями чи просто замовити охорону з охоронної компанії, яка вас буде супроводжувати. Тому що зі всіх випадків нападів, які скоювали на людей з великою сумою грошей, жодного разу в людей не було не тільки засобів самозахисту, жодного разу в них ніколи не було охоронця. Замовити в тій самій компанії "Сиріус" чи в компанії "Шериф" машину з двома охоронцями, які відвезуть вас, супроводять. Це вам обійдеться, мабуть, не більше, ніж десять тисяч гривень.

Наявність поруч людини ще когось вже убезпечує? Чи якщо сума велика, а грабіжники зухвалі, це не допоможе?

— Допоможе, коли поруч з людиною буде один охоронець або навіть два, або коли буде поруч машина охорони, то це вже дуже добре допоможе і нападники навряд чи наважаться нападати.

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Що скажете стосовно того, що все частіше чуємо випадки застосування зброї?

— Звичайно, зброю відслідковують за кулями, тому що куля має свій особливий слід, проходячи через цівку нарізної зброї. А чи можна відслідкувати травмат? Тут я не дуже впевнений, тому що після травмату залишається лише гільза. Звісно, якщо потім цей травмат знайти, можна відстріляти і порівняти гільзу. Але навряд злочинці чи нападники використовують так звану чисту зброю. Я думаю, що травмат, з якого вони стріляли, був в когось колись вкрадений і в поліції проходить як вкрадений. Тому вони його використали. Потім вони можуть його позбутися чи можуть його викинути.

Щодо ідеї дозволити коротко ствольну зброю всім бажаючим для самозахисту? Це зменшить кількість застосування зброї чи збільшить?

— Я думаю, що зменшить, тому що зі всіх випадків, коли нападали на людей з великою сумою грошей жодного разу у жертви не було з собою ніяких засобів самозахисту. Якби людина виходила з банку з сумкою, з грошима в одній руці, а іншу руку тримала на поясі, на кобурі, в який споряджений пістолет з набоями, я думаю, що нападники не дуже активно вже б нападали. Людина могла б себе захистити. Нападники нападають на жертву, коли впевнені, що вони переможуть. А коли жертва буде підготовлена, тоді вже нападники не будуть мати таких вже явних намірів.

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