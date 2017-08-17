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    В Днепре пьяный атошник-дезертир избил патрульных: кадры полиции

    (обновлено: )31940
    При задержании водителя-нарушителя в Днепре пострадали четыре патрульных. Инцидент произошел 12 августа. Они остановили ВАЗ 2106, которым управлял мужчина с явными признаками алкогольного опьянения. При этом в авто отсутствовало лобовое стекло и были разбиты фары.
    Патрульная полиция Днепра/Facebook

    Пресс-служба Патрульной полиции Днепра сообщает, что экипаж предложил мужчине проехать в отделение полиции, чтобы оформить протокол, однако "мужчина стал вести себя агрессивно и сопротивляться полицейским".

    Арсен Аваков
    Андрей Поликовський/iPress.ua
    Пистолеты, автоматы, гранатометы. Стрелковый клуб имени Авакова

    "В ситуацию вмешались родственники и знакомые задержанного. Одна из женщин начала мешать патрульным, ругалась, хватала за форму и пыталась затеять драку. А потом вместе с водителем набросилась на стражей порядка. Патрульный экипаж вызвал подкрепление. В результате при задержании нарушителей пострадали 4 полицейских", — сказано в сообщении.

    По данным правоохранителей, патрульные получили ушиб мягких тканей головы, лица, конечностей, а также гематомы и ссадины.

    Водителя и женщину задержали. Открыто производство по ст. 342 УК (Сопротивление работнику правоохранительного органа).

    Как выяснилось, водитель ВАЗ 2106 9 августа уже останавливал патрульный экипаж. Тогда на него составили протокол по ст. 130 КУоАП (Управление в состоянии опьянения).

    "Но это не повлияло на 31-летнего мужчину — бойца АТО, который находился в отпуске и в срок не вернулся в расположение своей воинской части", — сказано в сообщении.

    Аналогичный случай ранее произошел в Харькове. По данным патрульных, автомобиль Hyundai Accent был остановлен за нарушение правил дорожного движения, водитель иномарки имел "явные признаки алкогольного опьянения". В ходе разборок пассажиры иномарки избили правоохранителей.

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