В Днепре пьяный атошник-дезертир избил патрульных: кадры полиции

Пресс-служба Патрульной полиции Днепра сообщает, что экипаж предложил мужчине проехать в отделение полиции, чтобы оформить протокол, однако "мужчина стал вести себя агрессивно и сопротивляться полицейским".

"В ситуацию вмешались родственники и знакомые задержанного. Одна из женщин начала мешать патрульным, ругалась, хватала за форму и пыталась затеять драку. А потом вместе с водителем набросилась на стражей порядка. Патрульный экипаж вызвал подкрепление. В результате при задержании нарушителей пострадали 4 полицейских", — сказано в сообщении.

По данным правоохранителей, патрульные получили ушиб мягких тканей головы, лица, конечностей, а также гематомы и ссадины.

Водителя и женщину задержали. Открыто производство по ст. 342 УК (Сопротивление работнику правоохранительного органа).

Как выяснилось, водитель ВАЗ 2106 9 августа уже останавливал патрульный экипаж. Тогда на него составили протокол по ст. 130 КУоАП (Управление в состоянии опьянения).

"Но это не повлияло на 31-летнего мужчину — бойца АТО, который находился в отпуске и в срок не вернулся в расположение своей воинской части", — сказано в сообщении.

Аналогичный случай ранее произошел в Харькове. По данным патрульных, автомобиль Hyundai Accent был остановлен за нарушение правил дорожного движения, водитель иномарки имел "явные признаки алкогольного опьянения". В ходе разборок пассажиры иномарки избили правоохранителей.