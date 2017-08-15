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    Происшествия

    В Харькове пассажиры водителя-нарушителя избили патрульных

    (обновлено: )84
    По данным патрульных, автомобиль Hyundai Accent был остановлен за нарушение правил дорожного движения, водитель иномарки имел "явные признаки алкогольного опьянения". В ходе разборок пассажиры Hyundai избили правоохранителей.
    Участники конфликта с полицейскими в Харькове
    Патрульная полиция Харькова/Facebook

    КИЕВ, 15 авг — РИА Новости Украина. Конфликт между двумя мужчинами с признаками алкогольного опьянения с правоохранителями в Харькове перерос в драку, в результате которой двое патрульных получили телесные повреждения и были госпитализированы, сообщается на странице городской полиции в Facebook.

    Инцидент произошел в ночь на понедельник на Белгородском шоссе, 27/1.

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    Из-за дождя автомобиль патрульных влетел в столб в Николаеве

    "За нарушение правил дорожного движения патрульные остановили автомобиль Hyundai Accent, водитель которого имел явные признаки алкогольного опьянения. В салоне транспортного средства находились двое пассажиров, которых очень возмутила остановка авто и составление относительно его водителя административного протокола по факту управления транспортным средством в состоянии опьянения. Однако, сами граждане, также имели признаки опьянения. Пассажиры устроили ссору с правоохранителями, которая переросла в драку", — говорится в сообщении.

    Правонарушителей задержали по факту совершения действий, предусмотренных ст. 345 Уголовного Кодекса Украины (насилие в отношении работника правоохороннного органа). Максимальная санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 14 лет.

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    "Относительно 36-летнего водителя Hyundai Accent патрульные собрали материал по факту нарушения человеком п. 2. 5 Правил дорожного движения Украины "Отказ водителя от проведения освидетельствования на состояние опьянения в установленном законом порядке" и составили протокол по ч. 1 ст. 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

    Патрульная полиция Харькова/Facebook, 14 августа 2017

    В начале августа в Днепре водитель на автомобиле Skoda наехал на сотрудника патрульной полиции. Конфликт возник на почве документов, которые не давали мужчине права пересекать Новый мост. 

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