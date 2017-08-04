ДТП в Днепре: водитель на легковушке наехал на патрульного

КИЕВ, 4 авг — РИА Новости Украина. В Днепре водитель на автомобиле "Skoda" наехал на сотрудника патрульной полиции.

"Водитель на Skoda хотел проехать на правый берег через перекрытый мост, показывал документы и говорил, что у него в автомобиле якобы техника, которую надо перевезти. Патрульный же заверил, что подобные документы не дают права пересекать Новый мост. Водитель начал пререкаться, потому патрульный был вынужден заблокировать авто специальными конусами. В это время водитель Skoda начал движение и наехал на сотрудника полиции", — сообщает Информатор с места события.

informator.dp.ua На месте ДТП в Днепре

В результате наезда у патрульного повреждено правое плечо и колено. Его госпитализировали, а водителя "Skoda" задержали.

Ранее сообщалось, что в пригороде Одессы автомобиль на большой скорости врезался в машину патрульных полицейских, оформлявших материалы другого ДТП. Как сообщили в пресс-службе Управления патрульной полиции Одессы, авария произошла около 13.00 в среду, 2 августа.