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    ДТП в Днепре: водитель на легковушке наехал на патрульного

    (обновлено: )66
    Сообщается, что патрульный пытался заблокировать проезд водителю автомобиля "Skoda", но тот решил проехать и сбил полицейского.
    На месте ДТП в Днепре
    informator.dp.ua

    КИЕВ, 4 авг — РИА Новости Украина. В Днепре водитель на автомобиле "Skoda" наехал на сотрудника патрульной полиции.

    "Водитель на Skoda хотел проехать на правый берег через перекрытый мост, показывал документы и говорил, что у него в автомобиле якобы техника, которую надо перевезти. Патрульный же заверил, что подобные документы не дают права пересекать Новый мост. Водитель начал пререкаться, потому патрульный был вынужден заблокировать авто специальными конусами. В это время водитель Skoda начал движение и наехал на сотрудника полиции", — сообщает Информатор с места события.

    informator.dp.ua
    На месте ДТП в Днепре

    В результате наезда у патрульного повреждено правое плечо и колено. Его госпитализировали, а водителя "Skoda" задержали.

    Ранее сообщалось, что в пригороде Одессы автомобиль на большой скорости врезался в машину патрульных полицейских, оформлявших материалы другого ДТП.  Как сообщили в пресс-службе Управления патрульной полиции Одессы, авария произошла около 13.00 в среду, 2 августа.

     

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