В Херсонской области отчим до полусмерти избил 2-х летнюю дочь

MARVIN RECINOS/AFP

КИЕВ, 14 авг — РИА Новости Украина. В Херсонской области мужчина до полусмерти избил 2-х летнего ребенка, сообщает ГУ Нацполиции в Херсонской области на своей странице в Facebook.

Согласно данным, жертвой издевательств 26-летнего отчима стала двухлетняя девочка. В результате "воспитательного процесса" ребенок находится в реанимации с диагнозом: ушиб и отек головного мозга, многочисленные гематомы по всему телу. Состояние здоровья девушки крайне тяжелое, она в коме.

В полицию обратилась 26-летняя мать девочки.

Женщина рассказала, что утром вернулась из полевых работ домой к своему сожителю, с которым оставила двух своих малолетних детей. Двухлетняя девочка спала и мать не стала ее беспокоить. Когда через два часа дочь не проснулась, мать увидела на ее теле многочисленные синяки, ребенок был без сознания. После этого женщина вызвала "скорую".

Полицейские тоже прибыли по месту жительства семьи и застали дома мужчину. Он пояснил, что дети капризничали и он их воспитывал с помощью физического насилия. У старшего трехлетнего сына женщины тоже были легкие телесные повреждения.

"Мы выяснили, что мать детей и ее сожитель характеризуются отрицательно, регулярно бьют детей. Кроме того, человек состоит на учете у врача-психиатра", — сообщил начальник Великоалександровского отделения полиции Главного управления Национальной полиции в Херсонской области Вадим Ковальчук.

Сейчас старшего мальчика забрала к себе бабушка. В отношении матери детей открытое уголовное производство по ст.166 Уголовного кодекса Украины "Злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена ​​опека или попечительство" (наказывается ограничением свободы на срок от двух до пяти лет или лишением свободы на тот же срок).

Мужчина задержан в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде ареста. Предназначен ряд экспертиз, в том числе судебно-психиатрическая. Открытое уголовное производство по ч.1 ст.121 Уголовного кодекса Украины "Умышленное тяжкое телесное повреждение". Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 8 лет.