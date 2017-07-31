наверх
31.07.201708:24
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    В мире

    В день выборов в Венесуэле убили 10 человек

    (обновлено: )20
    Преступления были зарегистрированы в штатах Лара, Мерида, Сукре, Тачира и Сулия. Среди погибших – два подростка в возрасте 13 и 17 лет, а также один сотрудник национальной боливарианской гвардии.
    Скорая в Венесуэле
    flickr.com/Carlos Graterol

    КИЕВ, 31 июл – РИА Новости Украина. Генеральная прокуратура Венесуэлы начала расследование по факту гибели 10 человек в день выборов в национальное учредительное собрание, проинформировало в воскресенье вечером ведомство.

    Ранее депутат Национальной ассамблеи Энри Рамос сообщал, что за последние два дня в общей сложности в стране в протестах были убиты 16 человек.

    "Генеральная прокуратура расследует убийства 10 человек, произошедшие в это воскресенье, 30 июля", — говорится в сообщении ведомства. Преступления были зарегистрированы в штатах Лара, Мерида, Сукре, Тачира и Сулия. Среди погибших – два подростка в возрасте 13 и 17 лет, а также один сотрудник национальной боливарианской гвардии.

    Национальное учредительное собрание должно будет заняться подготовкой изменений в конституцию Венесуэлы. Созыв собрания был объявлен по инициативе президента Николаса Мадуро. Оппозиция не признает эти выборы, указывая, что созыв учредительного собрания должен был быть осуществлен через референдум.

    Ссылки по теме:
      Темы дня
      Михаил Саакашвили. Архивное фото
      Михо мне друг, но истина... Порошенко против Саакашвили
      Непогода в Украине
      Удар стихии в Украине: ураганы, ливни, пожары
      Флаг США напротив Капитолия в Вашингтоне (округ Колумбия)
      Санкции США по России ударили по ЕС
      Столкновения возле парламента Венесуэлы
      Венесуэла: масштабные протесты и выборы