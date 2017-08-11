На месте двойного убийства и пожара в Киеве

В квартире были обнаружены тела двух погибших, также сообщалось, что один человек выпрыгнул из окна седьмого этажа. Как сообщила пресс-секретарь ГУ Нацполиции в столице Оксана Блищик, по предварительной информации, мужчина убил двух женщин в квартире и поджег их, а затем выбросился с балкона многоэтажного дома.

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По словам свидетелей, известно, что мужчина громко общался по мобильному телефону, при этом в разговоре отметил, что стоит на балконе и покончит с жизнью самоубийством. При осмотре помещения полицейские обнаружили тела двух женщин с травмами головы.