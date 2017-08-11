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    Двойное убийство и суицид. Кадры с места пожара в многоэтажке Киева

    Тема:

    Криминал шагает по стране: стрельба в Днепре и Полтаве (521)

    (обновлено: )30202
    На месте пожара в многоэтажке в Киеве
    На месте пожара в многоэтажке в Киеве
    На месте пожара в многоэтажке в Киеве
    Пожар в Киеве 11 августа
    Пожар в Киеве 11 августа
    Пожар в Киеве 11 августа
    На месте пожара в многоэтажке в Киеве
    На месте пожара в многоэтажке в Киеве
    Facebook Оксаны Блищик
    На месте пожара в многоэтажке в Киеве
    На месте пожара в многоэтажке в Киеве
    Facebook Оксаны Блищик
    На месте пожара в многоэтажке в Киеве
    На месте пожара в многоэтажке в Киеве
    Facebook Оксаны Блищик
    Пожар в Киеве 11 августа
    Пожар в Киеве 11 августа
    Пресс-служба ГСЧС в Киеве
    Пожар в Киеве 11 августа
    Пожар в Киеве 11 августа
    Пресс-служба ГСЧС в Киеве
    Пожар в Киеве 11 августа
    Пожар в Киеве 11 августа
    Пресс-служба ГСЧС в Киеве

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    На месте пожара в многоэтажке в Киеве

    Пожар произошел в одной из квартир в многоэтажном доме Шевченковского района Киева. В квартире были обнаружены тела двух погибших, также сообщалось, что один человек выпрыгнул из окна седьмого этажа.

    Как сообщила пресс-секретарь ГУ Нацполиции в столице Оксана Блищик, по предварительной информации, мужчина убил двух женщин в квартире и поджег их, а затем выбросился с балкона многоэтажного дома.

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    По словам свидетелей, известно, что мужчина громко общался по мобильному телефону, при этом в разговоре отметил, что стоит на балконе и покончит с жизнью самоубийством.

    При осмотре помещения полицейские обнаружили тела двух женщин с травмами головы.

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