Убийство с поджогом: в полиции назвали вероятную причину пожара в доме Киева

КИЕВ, 11 авг — РИА Новости Украина. Предварительная версия трагедии, что произошла в многоэтажном доме по пер. Бехтеревский, 10 в Шевченковском районе Киева — убийство с поджогом, написала пресс-секретарь столичной полиции Оксана Блищик на своей странице в Facebook.
Пост Оксаны Блищик
Согласно версии, мужчина убил двух женщин в квартире, после чего выбросился из окна.
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Одна из погибших — пожилая женщина — это хозяйка квартиры, а мужчина, который выпрыгнул из окна квартиры — квартиросъемщик. Вторая погибшая женщина, которую спасатели нашли под дверью, дочь хозяйки.
Пожар произошел в одной из квартир в многоэтажном доме Шевченковского района Киева. В квартире были обнаружены тела двух погибших, также сообщалось, что один человек выпрыгнул из окна седьмого этажа.