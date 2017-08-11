Убийство с поджогом: в полиции назвали вероятную причину пожара в доме Киева

КИЕВ, 11 авг — РИА Новости Украина. Предварительная версия трагедии, что произошла в многоэтажном доме по пер. Бехтеревский, 10 в Шевченковском районе Киева — убийство с поджогом, написала пресс-секретарь столичной полиции Оксана Блищик на своей странице в Facebook.

Пост Оксаны Блищик

Согласно версии, мужчина убил двух женщин в квартире, после чего выбросился из окна.

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Одна из погибших — пожилая женщина — это хозяйка квартиры, а мужчина, который выпрыгнул из окна квартиры — квартиросъемщик. Вторая погибшая женщина, которую спасатели нашли под дверью, дочь хозяйки.