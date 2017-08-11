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    Киев

    Убийство с поджогом: в полиции назвали вероятную причину пожара в доме Киева

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    Криминал шагает по стране: стрельба в Днепре и Полтаве (521)

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    По одной из версий, мужчина убил двух женщин в квартире, поджег жилье,после чего выбросился из окна. Погибшими женщинами были мать и дочь.
    На месте пожара в многоэтажке в Киеве
    Facebook Оксаны Блищик

    КИЕВ, 11 авг — РИА Новости Украина. Предварительная версия трагедии, что произошла в многоэтажном доме по пер. Бехтеревский, 10 в Шевченковском районе Киева — убийство с поджогом, написала пресс-секретарь столичной полиции Оксана Блищик на своей странице в Facebook.

    Пост Оксаны Блищик

    Согласно версии, мужчина убил двух женщин в квартире, после чего выбросился из окна.

    Смотрите также: Двойное убийство и суицид. Кадры с места пожара в многоэтажке Киева

    Одна из погибших — пожилая женщина — это хозяйка квартиры, а мужчина, который выпрыгнул из окна квартиры — квартиросъемщик. Вторая погибшая женщина, которую спасатели нашли под дверью, дочь хозяйки.

    Пожар произошел в одной из квартир в многоэтажном доме Шевченковского района Киева. В квартире были обнаружены тела двух погибших, также сообщалось, что один человек выпрыгнул из окна седьмого этажа.
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    На месте пожара в многоэтажке в Киеве
    Криминал шагает по стране: стрельба в Днепре и Полтаве
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