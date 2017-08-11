Гонгадзе убили накануне назначения к Порошенко - адвокат

КИЕВ, 11 авг — РИА Новости Украина. Адвокат Татьяна Костина рассказала о том почему для президента Петра Порошенко раскрытие убийства известного журналиста Георгия Гонгадзе должно стать делом чести, сообщил на своей странице Иван Капсамун.

Пост Ивана Капсамуна

Журналист за несколько дней до своей смерти должен был быть пресс-секретарем Петра Порошенко, который на тот момент был народным депутатом.

Капсамун отметил, что это заявление юриста является достаточно сенсационным.

Георгий Гонгадзе в апреле 2000 года основал интернет-издание "Украинская правда", в котором резко критиковал политику бывшего президента Украины Леонида Кучмы. Несколько месяцев подряд Гонгадзе сообщал Генеральной прокуратуре Украины об угрозах неизвестных в свой адрес. В сентябре того же года журналист пропал без вести по пути с работы домой. Спустя две недели его обезглавленное тело нашли в Таращанском лесу Киевской области.