Луценко анонсировал новые доказательства в деле об убийстве Гонгадзе

КИЕВ, 26 мая — РАИ Новости Украина. В деле об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе появились важные доказательства, заявил генеральный прокурор Юрий Луценко.

"Завершено ли дело? Нет. У нас есть важные доказательства, которые не всем понравятся", — заявил Луценко в эфире телеканала "1+1".

Он также уточнил, что дело находится на его личном контроле и он планирует завершить его до окончания своего срока на должности, то есть примерно за полгода.

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Отметим, года назад, сразу после вступления в должность генерального прокурора, Юрий Луценко допустил закрытие уголовных производств по заказчикам убийства журналиста Георгия Гонгадзе, об отравлении экс-президента Украины Виктора Ющенко и гибели депутата Рады Вячеслава Черновола.

Георгий Гонгадзе в апреле 2000 года основал интернет-издание "Украинская правда", в котором резко критиковал политику бывшего президента Украины Леонида Кучмы. Несколько месяцев подряд Гонгадзе сообщал Генеральной прокуратуре Украины об угрозах неизвестных в свой адрес. В сентябре того же года журналист пропал без вести по пути с работы домой. Спустя две недели его обезглавленное тело нашли в Таращанском лесу Киевской области.

Вскоре после инцидента были обнародованы записи, якобы сделанные экс-майором госохраны Николаем Мельниченко в кабинете тогдашнего президента Кучмы. На записи голос, похожий на голос Кучмы, отдает распоряжение "разобраться" с журналистом. Вместе с тем подлинность записей до сих пор достоверно не установлена. Также не доказана связь между ними и убийством журналиста. Существуют противоречия и по поводу того, принадлежит ли обезглавленное тело именно Гонгадзе.

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Печерский районный суд Киева 29 января 2013 года признал экс-генерала МВД Алексея Пукача виновным в смерти Гонгадзе и приговорил его к пожизненному заключению. Помимо пожизненного срока, суд взыскал с Пукача 62,5 тысячи долларов в пользу семьи убитого журналиста.

В ходе судебного процесса Пукач заявил, что считает заказчиками убийства бывшего президента страны Леонида Кучму и экс-председателя Верховной рады Владимира Литвина. Кучма и Литвин отвергают свою причастность к убийству.