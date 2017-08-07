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    В Мариуполе психически больной убил мать и сестру

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    Рост криминала. Взрыв в Измаиле (463)

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    По данным полиции, 45-летний мужчина - инвалид детства, имеет психическое заболевание, он провел в закрытой квартире с телами своих близких около пяти дней. Обстоятельства трагедии выясняются.
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    Украинское фото

    КИЕВ, 7 авг — РИА Новости Украина. Сорокапятилетний мужчина, страдающий психическим заболеванием, подозревается в убийстве своей матери и сестры в Мариуполе, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в регионе.

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    "Жители одного из домов в центре Мариуполя сообщили в колл-центр 102 о том, что из соседней квартиры слышно трупный запах, а сами хозяева не показывались уже 5 дней. В дальней комнате правоохранители обнаружили тела двух женщин, которые лежали друг на друге, а сверху были прикрыты тряпками. Установлено, что это 88-летняя мать и ее дочь. Причина смерти будет установлена ​​после судмедэкспертизы, по предварительным данным, они умерли от травм головы", — говорится в сообщении.

    По подозрению в убийстве правоохранители задержали сына 88-летней пенсионерки, который все время провел в закрытой квартире с телами своих близких. 45-летний мужчина — инвалид детства, имеет психическое заболевание, к продуктивному контакту пока не доступен. Задержанный направлен в специализированную больницу.

    Ранее в Киеве в одной из квартир в многоэтажке в Голосеевском районе произошло убийство целой семьи.

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