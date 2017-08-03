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    В Одессе на Куликовом поле убили мужчину

    (обновлено: )37604
    В полиции сообщили, что для того чтобы узнать все обстоятельства гибели мужчины, его тело направлено на проведение судебно-медицинских экспертиз.
    Тело мужчина на Куликовом поле в Одессе
    7kanal.com.ua

    КИЕВ, 3 авг — РИА Новости Украина. В Одессе на Куликовом поле обнаружили тело мужчины.

    Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции города.

    "На место происшествия выехала Группа по расследованию и операциям Приморского полицейского управления в Одессе. Чтобы узнать все обстоятельства события, тело направлено на проведение судебно-медицинских экспертиз", — сообщает подробности полиция.

    7kanal.com.ua
    Тело мужчина на Куликовом поле в Одессе

    Вопрос о предоставлении информации о мероприятии решается в Едином реестре досудебных расследований. Предварительная юридическая квалификация — часть 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Проверка продолжается.

    В СМИ появилась информация о том, что при покойном не нашли никаких документов. Не исключено, что он был бездомным.

    Ранее пресс-служба киевского управления Национальной полиции Украины сообщала, что правоохранители задержали в Киеве иностранца, которого подозревают в убийстве мужчины и нанесении ножевых ранений женщине.

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