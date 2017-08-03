В Одессе на Куликовом поле убили мужчину

КИЕВ, 3 авг — РИА Новости Украина. В Одессе на Куликовом поле обнаружили тело мужчины.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции города.

"На место происшествия выехала Группа по расследованию и операциям Приморского полицейского управления в Одессе. Чтобы узнать все обстоятельства события, тело направлено на проведение судебно-медицинских экспертиз", — сообщает подробности полиция.

7kanal.com.ua Тело мужчина на Куликовом поле в Одессе

Вопрос о предоставлении информации о мероприятии решается в Едином реестре досудебных расследований. Предварительная юридическая квалификация — часть 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Проверка продолжается.

В СМИ появилась информация о том, что при покойном не нашли никаких документов. Не исключено, что он был бездомным.

Ранее пресс-служба киевского управления Национальной полиции Украины сообщала, что правоохранители задержали в Киеве иностранца, которого подозревают в убийстве мужчины и нанесении ножевых ранений женщине.